Общество

Псковским работодателям напомнили о штрафах за отсутствие графиков отпусков

Государственная инспекция труда в Псковской области напоминает, что работодатели обязаны утвердить график предоставления оплачиваемых отпусков за две недели до наступления календарного года.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника, и составляется с учетом пожеланий работников и с учетом особенностей рабочего процесса независимо от численности работников, пояснили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под подпись не позднее, чем за две недели до его начала.

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя

Составление графика отпусков обязательно для всех работодателей, независимо от численности работников.

Если на работу в течение года устраиваются новые сотрудники, их не вносят в график, а отпуска им предоставляются по согласованию с администрацией.

Отсутствие графика отпусков является административным правонарушением, которое влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

- на должностных лиц в размере от 1000 до 5000 рублей

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, - от 1000 до 5000 рублей

- на юридических лиц - от 30 000 до 50 000 рублей.