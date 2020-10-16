Общество

Памятный знак на месте боев Красной Армии с войсками Германии отреставрировали под Псковом

Сегодня, 16 октября, состоялось открытие после реставрации памятного знака на месте первых боев Красной Армии с войсками кайзеровской Германии в Псковском районе.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с приветственным словом к участникам торжественного мероприятия обратилась первый заместитель губернатора области Вера Емельянова: «С большим удовольствием приветствую вас и передаю слова благодарности всем участникам этого события».

Вера Емельянова отметила, что сегодняшнее мероприятие небольшое, но оно значимо по своей сути. «Мы вновь открываем место, где много лет тому назад наши предки выстояли простив неприятеля, врага, здесь был первый бой, враг был остановлен», - обратилась к присутствующим заместитель губернатора.

Она подчеркнула, что такие места псковичи должны обязательно посещать. Вера Емельянов поблагодарила псковское отделение Сбербанка и его управляющего Анну Тарасенко за участие в реставрации памятника и благоустройстве территории, также выразила благодарность 76-й дивизии и Игорю Каплию.

«Будем приводить сюда друзей, внуков, детей, и пока мы будем это делать, мы будем живы и сильны», - отметила Вера Емельянова.

В свою очередь Анна Тарасенко поприветствовал присутствующих и отметила, что Псковская земля богата историческим событиями.

«Я рада, что сегодня мы вновь открываем это место для псковичей и гостей города», - сказала Анна Тарасенко.



Глава администрации Пскова Александр Братчиков отметил, что сегодня очень хорошее мероприятие, которые позволяет показать детям, как важна история. «Хочу поблагодарить Сбербанк, который выступил спонсором в плане ремонта памятника, дивизию и Каплия Игоря, который был инициатором работ, и губернатора за поддержку проекта», - отметил он.

Отметим, 23 и 24 февраля 1918 года новая Красная Армия приняла первые бои с кайзеровскими войсками под Псковом. В этих сражениях участвовали псковичи, которые вступили добровольцами во второй Красноармейский полк, дислоцировавшийся в районе Череха-Лопатино. Этот полк стал важным участником первых боев, которые начались 19 февраля.