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Общество

ПЛН-ТВ: Что делать на месте рынка на Четырех углах?

16.10.2020 12:36|ПсковКомментариев: 0

На зданиях рынка на Четырех углах появилось уведомление о необходимости их демонтажа до 1 ноября. Отметим, что ларьков этого рынка нет на действующей в городе уже восемь лет схеме размещения нестационарных торговых объектов. Власти обещают принудительно снести постройки и оставить только большой ангар в задней части рынка. Место неинтересно застройщикам из-за высотных ограничений, а чиновники видят здесь современный рынок с общепитом и торговлей. Мы решили узнать у псковичей, что они хотят видеть на месте рынка на Четырех углах.

Теги: #опрос #рынок #четыре угла
Источник: Псковская Лента Новостей
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В опросе приняло участие 196 человек
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