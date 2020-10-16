Общество

ПЛН-ТВ: Что делать на месте рынка на Четырех углах?

На зданиях рынка на Четырех углах появилось уведомление о необходимости их демонтажа до 1 ноября. Отметим, что ларьков этого рынка нет на действующей в городе уже восемь лет схеме размещения нестационарных торговых объектов. Власти обещают принудительно снести постройки и оставить только большой ангар в задней части рынка. Место неинтересно застройщикам из-за высотных ограничений, а чиновники видят здесь современный рынок с общепитом и торговлей. Мы решили узнать у псковичей, что они хотят видеть на месте рынка на Четырех углах.