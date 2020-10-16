Общество

Прокуратура отреагировала на публикацию читателя ПЛН о пандусе в пыталовской больнице

Пандус в Пыталовском филиале ГБУЗ «Островская межрайонная больница» должны установить до января 2021 года. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратура Пыталовского района в ответ на сообщение, опубликованное 15 октября в рубрике ПЛН «Интерактив».

Решением Островского городского суда от 15 апреля на медицинское учреждение возложена обязанность обеспечить доступ маломобильных групп граждан в здание филиала больницы в Пыталово путем устройства пандуса или подъемного устройства в соответствии с требованиями действующего законодательства, сообщили в ведомстве.

Срок исполнения решения суда – январь 2021 года. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры района.