Общество

Пять жителей Псковской области стали победителями «Диктанта Победы»

Пять жителей Псковской области стали региональными победителями «Диктанта Победы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении «Единой России».

По итогам «Диктанта Победы» лучшими знатоками истории Великой Отечественной войны на региональном уровне стали ученицы СП «Гимназия им. А. Д. Петрова» Опочецкого центра образования Полина Нагорная и Дарья Иванова; директор школы Галина Строганова, учитель русского языка и литературы Татьяна Поваренкина, главный бухгалтер Ольга Примерова из Псковского района.

«Наша школа стала площадкой для проведения "Диктанта Победы", поэтому я с большим удовольствием приняла участие в патриотической акции. Для меня "Диктант Победы" - это возможность проверить свои знания об истории родной страны, - поделилась своим впечатлением региональный победитель, директор Писковской средней общеобразовательной школы Галина Строганова и пояснила, что вопросы были сложными, но интересными, было много краеведческих вопросов. - Каждый из нас должен знать историю, помнить, какой ценой нам досталась Великая Победа, гордиться героями родного края».

Победители регионального уровня «Диктанта Победы» в ближайшее время будут награждены дипломами и призами.

Напомним, всего порядка 2 тысяч жителей Псковской области приняли участие в патриотической акции «Диктант Победы». Псковичи смогли проверить свои знания истории Великой Отечественной войны на 41 площадке во всех муниципалитетах области.