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Александр Голышев: Нельзя играть в регби на святом месте и жарить шашлыки на Вечном огне

Игру в регби на площадке у Вечного огня в Пскове прокомментировал председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества, координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память» в Псковской области Александр Голышев. Свое мнение он высказал 16 октября на пресс-конференции «Патриотическое воспитание vs вандализм» в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

«Университет очень негативно к этой информации отнесся, была проведена соответствующая работа и с тренером, и детьми, - сказал Александр Голышев. - Они прекрасно понимают, что на святом месте играть в регби, жарить шашлыки на Вечном огне не только неправильно, ненравственно». По словам спикера, нельзя быть студентом и гражданином, не зная ценности этого места.

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Александр Голышев назвал игру студентов в регби рядом с местом памяти недоразумением. «Не сомневаюсь, что это все не повторится», - отметил он.

По его словам, и в Пскове, и за его пределами достаточно спортивных сооружений, где можно играть в регби.

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Александр Голышев добавил, что тренер больше чувствовал себя виноватым перед детьми.

Напомним, в сентябре в Пскове был зафиксирован случай тренировки команды регби ПсковГУ у Вечного огня. Мемориал был открыт 23 июля 1974 года, в дни празднования 30-летия освобождения Пскова от фашистских захватчиков. Здесь погребен неизвестный солдат, погибший под Псковом на 18-й день войны, 9 июля 1941 года.