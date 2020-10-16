Общество

Более 100 млн рублей привлекли псковские общественники через грантовые конкурсы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил представителей некоммерческих организаций — победителей трех федеральных конкурсов Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества. Торжественная церемония прошла в пятницу, 16 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников поблагодарил общественников региона за активную работу и неравнодушие, особо отметив высокие результаты НКО региона по привлечению грантовой поддержки. В этом году в конкурсах Фонда президентских грантов и конкурсах Росмолодежи в Псковскую область привлечено более 100 млн рублей. Таким образом, выполнена задача, которую губернатор ранее ставил перед управлением общественных проектов и молодежной политики, в части привлечения федеральных средств через грантовые конкурсы.

«Это огромная победа. Самое главное, что эти средства направляются на те проекты, которые наиболее активные жители региона считают наиболее значимыми, важными и приоритетными. Уверен, что это даст свой эффект, и жить, работать в Псковской области будет легче и интереснее», — заметил Михаил Ведерников и добавил, что столь высокие результаты являются важным индикатором того, что было сделано правильное решение по созданию специализированного управления, где работают не чиновники, а общественники.

Со своей стороны глава региона пообещал общественникам необходимую поддержку и призвал оставаться такими активными и инициативными. Он подчеркнул, что период борьбы с коронавирусной инфекцией показал, насколько важна работа общественных организаций.

Михаил Ведерников также отметил, что в этом году планируется провести и восьмой форум для социально ориентированных НКО «Содействие». Глава региона обратил особое внимание, что его формат будет определен, исходя из эпидемической обстановки.

Он вручил общественникам региона благодарственные письма от администрации Псковской области. Многие из них уже неоднократно становились обладателями федеральных грантов, реализуя социальные проекты разных направлений.

В рамках мероприятия представителям НКО региона были даны консультации по составлению отчетности по итогам реализации социальных проектов.

Напомним, что Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества предоставляет гранты НКО с 2017 года. За три года НКО региона смогли привлечь свыше 190 млн рублей на реализации более 100 самых разных проектов. Только по линии Фонда президентских грантов на реализацию 41 проекта в этом году получено более 80 млн рублей. Кроме того, НКО региона могут претендовать на получение региональных субсидий на реализацию своих социальных проектов, в том числе направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации.