Общество

Коронавирусом в Псковской области инфицирован каждый тысячный школьник

У каждого тысячного школьника в Псковской области подтвержден коронавирус. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 16 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

37 классов в 17 школах находятся в режиме дистанционного обучения по поручению Роспотребнадзора, отметил глава региона. Павская (Порховский район) и Яммская (Гдовский район) средние школы были переведены на дистанционное обучение.

Губернатор добавил, что Павская средняя школа уже вернулась к обычному режиму работы.