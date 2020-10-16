Общество

Показатель заболеваемости COVID-19 в Псковской области превышает среднероссийский

Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в Псковской области превышает среднероссийский. Об этом сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 16 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в регионе составляет 1013,9 (общероссийский - 903,6, показатель в Северо-Западном федеральном округе - 928,6).

Александр Нестерук рассказал, что в 4893 случаях (79,6%) инфицирование произошло после контакта с ранее заболевшим, в 741 - в медицинских организациях, в 3178 - в быту и семье, в 879 - в организациях и на предприятиях. В 1184 случаях (19,1%) установить источник заражения COVID-19 не представилось возможным, добавил он.

По состоянию на 15 октября, под медицинским наблюдением находятся 1915 человек, инфицированных коронавирусом. На антитела протестировали 9276 жителей региона, антитела нашли у 633 человек.

Александр Нестерук добавил, что с 1 августа из-за рубежа на самолетах вернулись 2743 жителя региона, из них у 15 выявили коронавирус.