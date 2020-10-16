Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как выбрать домашнего питомца
Драйвер для агрария
Телефон прямого эфира 56-73-72
Псковский студент задержан за распространение наркотиков
Безопасность граждан Спроси и узнай
Великие Луки Продавец отразила нападение мужчины с вилами
Неправильная лаборатория
Бизнес-ланч по-псковски лучшие рестораны, бары и кафе
Профессия мечты в Пскове
НУЖНЫЕ ЛЮДИ
«Анжинерная конструкция» спасение цепных мостов в Острове
Цифровая пятилетка в Псковской области
спастись от косолапого
Игорь Иванов о планах по развитию санаториев
Инвестиции в период COVID-19
 
 
 
ещё Общество 16.10.2020 09:084 Спальная набережная 16.10.2020 17:020 «Акценты» Донецкого: COVID атакует, Турчак баллотируется, Минкульт одобряет 16.10.2020 16:481 В Пскове 109 учителей находятся на самоизоляции 16.10.2020 16:410 Число заразившихся коронавирусом школьников в Псковской области возросло до 74 16.10.2020 16:310 В комиссариате Псковского района открыта «горячая линия» по призыву в армию 16.10.2020 16:200 «Нужные люди»: помогающая зоозащитникам и в домах престарелых Галина Матвеева
 
 
 
Самое популярное 14.10.2020 12:0716 Андрей Турчак планирует принять участие в выборах в Псковское областное Собрание 15.10.2020 19:478 Учащиеся школ Пскова уйдут на досрочные каникулы с 19 октября 13.10.2020 00:2011 Еще 64 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 14.10.2020 20:229 Новый очаг коронавирусной инфекции выявлен в Псковской области 15.10.2020 10:446 Юрий Лоза намерен подать в суд на псковичку и Первый канал
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Более 760 человек проходят лечение от коронавируса в Псковской области

16.10.2020 15:49|ПсковКомментариев: 3

Лечение от коронавирусной инфекции в Псковской области сейчас проходят 767 пациентов. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 16 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Из них 256 человек госпитализированы, 501 - на амбулаторном лечении. Детей на лечении 58, четверо из них госпитализированы, рассказала Марина Гаращенко.

По ее словам, 195 человек получают медпомощь в городской больнице, 131 из них - с коронавирусом, 106 - с коронавирусной пневмонией. В городской больнице к аппарату ИВЛ подключен один пациент, в областной инфекционной больнице - два.

В Псковской областной инфекционной больнице (многофункциональном медицинском центре) находятся 325 пациентов, 125 из них с коронавирусом, 106 - с коронавирусной пневмонией, 182 - с внебольничной пневмонией.

Общая занятость коечного фонда в регионе - 82,5% (520 коек). Марина Гаращенко заверила, что есть ресурс развернуть коечный фонд до 900 и более.

Теги: #здравоохранение #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете результаты включения псковских памятников в список объектов Всемирного наследия: помогло ли это сохранению нашего наследия?
В опросе приняло участие 211 человек
16.10.2020, 17:120 Сотрудники псковской Кадастровой палаты помогли «Шансу» 16.10.2020, 17:030 Пскович может лишиться свободы за угрозу убийством кочергой 16.10.2020, 17:020 «Акценты» Донецкого: COVID атакует, Турчак баллотируется, Минкульт одобряет 16.10.2020, 16:511 Экс-глава волости в Пустошкинском районе публично извинился за служебный подлог
16.10.2020, 16:481 В Пскове 109 учителей находятся на самоизоляции 16.10.2020, 16:450 Проект реконструкции «Таблетки» в Пскове будет готов до нового года 16.10.2020, 16:410 Число заразившихся коронавирусом школьников в Псковской области возросло до 74 16.10.2020, 16:330 Пробка образовалась на улице Леона Поземского в Пскове из-за перекрытия движения
16.10.2020, 16:310 В комиссариате Псковского района открыта «горячая линия» по призыву в армию 16.10.2020, 16:291 Директор «Псковпассажиравтотранса» прокомментировал инициативу продажи масок в автобусах 16.10.2020, 16:255 Еще 17 туй выкопали неизвестные на территории мемориала «Жидилов Бор» 16.10.2020, 16:200 «Нужные люди»: помогающая зоозащитникам и в домах престарелых Галина Матвеева
16.10.2020, 16:160 Сотрудников Псковавтодора наградили накануне профессионального праздника 16.10.2020, 16:080 Более 100 млн рублей привлекли псковские общественники через грантовые конкурсы 16.10.2020, 16:040 Более 180 тысяч человек привили от гриппа в Псковской области 16.10.2020, 15:594 В Пскове пациентка новой инфекционной больницы самовольно ее покинула
16.10.2020, 15:530 Участницы конкурса «Мисс Псков 2020» приготовили десерт «Павлова» 16.10.2020, 15:493 Более 760 человек проходят лечение от коронавируса в Псковской области 16.10.2020, 15:450 В Пскове предлагают увеличить штат сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних 16.10.2020, 15:402 Показатель заболеваемости COVID-19 в Псковской области превышает среднероссийский
16.10.2020, 15:360 В Псковский театр кукол потянулись будущие мамы 16.10.2020, 15:260 Коронавирусом в Псковской области инфицирован каждый тысячный школьник 16.10.2020, 15:230 Корпус новой инфекционной больницы в Пскове заполнен пациентами на 100% 16.10.2020, 15:1811 Транспортные услуги псковичам без масок не будут оказываться с 17 октября
16.10.2020, 15:150 В Псковском театре кукол объяснили, почему артисты не взяли у детей цветы 16.10.2020, 15:120 Интерактив: Лжеэлектрики или наводчики? 16.10.2020, 15:064 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Об уголовнице, ставшей членом Академии художеств 16.10.2020, 14:553 Как не нужно подвозить детей в школу (наглядно, с картинками)
16.10.2020, 14:540 Невельский санаторий «Голубые озера» приглашает на Новый год 16.10.2020, 14:380 Прокуратура отреагировала на публикацию читателя ПЛН о пандусе в пыталовской больнице 16.10.2020, 14:340 Треть нового бизнеса в России рекламируется только в интернете 16.10.2020, 14:320 «Подстрочник» с Татьяной Ааб и Александром Заболотным. ВИДЕО
16.10.2020, 14:310 В Псковской области наблюдается рост преступности 16.10.2020, 14:131 Александр Голышев: Нельзя играть в регби на святом месте и жарить шашлыки на Вечном огне 16.10.2020, 14:120 Пять жителей Псковской области стали победителями «Диктанта Победы» 16.10.2020, 13:570 Чемпионат по тактической стрельбе на кубок губернатора стартовал в Псковской области
16.10.2020, 13:530 Александр Заболотный: В моей голове нет деления спектаклей на детские и взрослые 16.10.2020, 13:380 Безработный великолучанин обокрал пенсионерку 16.10.2020, 13:252 Что делать с памятниками-руинами в Пскове? 16.10.2020, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Татьяной Ааб и Александром Заболотным
16.10.2020, 12:561 Псковский студент задержан за распространение наркотиков 16.10.2020, 12:363 ПЛН-ТВ: Что делать на месте рынка на Четырех углах? 16.10.2020, 12:240 Детский спектакль «По щучьему велению» покажут в Пскове 17 октября 16.10.2020, 12:120 В Великолукском районе автомобиль врезался в трактор на встречной полосе
16.10.2020, 12:070 Памятный знак на месте боев Красной Армии с войсками Германии отреставрировали под Псковом 16.10.2020, 11:550 Видеонаблюдение для малого и среднего бизнеса: быстро, под ключ и бесплатно на 30 дней 16.10.2020, 11:481 Росгвардейцы задержали укравшую еду великолучанку 16.10.2020, 11:440 Псковским работодателям напомнили о штрафах за отсутствие графиков отпусков
16.10.2020, 11:374 Псковские археологи рассказали о нападении «инопланетянина» 16.10.2020, 11:240 Кантата «Кармина Бурана» прозвучит в Пскове 17 октября 16.10.2020, 11:220 Денис Матвеев рассказал, как меняет жизнь псковичей нацпроект «Цифровая экономика» 16.10.2020, 11:211 В Пскове состоялась приемка «улицы Победы»
16.10.2020, 11:090 Юные псковичи узнали о «курином боге» и «вывернутых наизнанку животных» 16.10.2020, 11:030 В России утвердили единые требования к переработке мусора 16.10.2020, 10:560 «Не умею валять дурака»: новая выставка откроется в Пскове 22 октября 16.10.2020, 10:525 Большие каникулы
16.10.2020, 10:480 «Подстрочник»: О жизни Псковского театра кукол и перспективах его переезда 16.10.2020, 10:444 75 новых случаев коронавируса выявлено в Псковской области за сутки 16.10.2020, 10:363 Прокурор Псковской области потребовал разобраться с устаревшими ядохимикатами 16.10.2020, 10:280 Геральдический совет России зарегистрировал эмблему Полистовского заповедника
16.10.2020, 10:260 В Острове решают проблемы с уличным освещением 16.10.2020, 10:230 Второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью!» стартует в Псковской области 19 октября 16.10.2020, 10:160 Пять кандидатов выдвинулись на выборы главы Великолукского района 16.10.2020, 10:001 Пустые ямки
16.10.2020, 09:530 До смерти забившего пожилую мать псковича отправили в тюрьму на 8 лет 16.10.2020, 09:437 Национал-патриотическая альтернатива 16.10.2020, 09:411 Жителям Овсища объяснили, почему возникают перебои с горячей водой 16.10.2020, 09:250 В 2021 году 31 декабря будет выходным днем
16.10.2020, 09:084 Спальная набережная 16.10.2020, 09:050 Россияне активно покупают туры на Новый год, несмотря на пандемию 16.10.2020, 08:554 Дикие кабаны атакуют жителей Островского района 16.10.2020, 08:420 Псковские налоговики и судебные приставы обсудили вопросы взаимодействия
16.10.2020, 08:340 Юные псковичи приобщились к традиции старинных покровских гуляний 16.10.2020, 08:260 В России проведут эксперимент по использованию цифрового рубля 16.10.2020, 08:154 Почти 20% мужчин и около 28% женщин страдают ожирением 16.10.2020, 08:100 Жители домов на приаэродромных территориях могут остаться без компенсаций
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.