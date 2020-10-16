Общество

Более 760 человек проходят лечение от коронавируса в Псковской области

Лечение от коронавирусной инфекции в Псковской области сейчас проходят 767 пациентов. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 16 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Из них 256 человек госпитализированы, 501 - на амбулаторном лечении. Детей на лечении 58, четверо из них госпитализированы, рассказала Марина Гаращенко.

По ее словам, 195 человек получают медпомощь в городской больнице, 131 из них - с коронавирусом, 106 - с коронавирусной пневмонией. В городской больнице к аппарату ИВЛ подключен один пациент, в областной инфекционной больнице - два.

В Псковской областной инфекционной больнице (многофункциональном медицинском центре) находятся 325 пациентов, 125 из них с коронавирусом, 106 - с коронавирусной пневмонией, 182 - с внебольничной пневмонией.

Общая занятость коечного фонда в регионе - 82,5% (520 коек). Марина Гаращенко заверила, что есть ресурс развернуть коечный фонд до 900 и более.