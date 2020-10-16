Общество

Писковские школьники получили дипломы лауреатов стипендии главы Псковского района

Сегодня, 16 октября, Наталья Федорова вручила обучающимся Писковской средней общеобразовательной школы дипломы лауреатов стипендии главы Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Дипломы и звания стипендиата главы района за особые успехи в учебной, исследовательской, интеллектуальной, спортивной, туристско-краеведческой деятельности и художественно-эстетическом творчестве получили: Даниил Аверченко, Вероника Дубинина, Александра Иванова и Александра Тимофеева.

Кроме этого, еще две школьницы Кристина Кошкарева и Анна Скорнякова также были награждены благодарностями образовательного учреждения за успехи в спорте и художественно-эстетическом творчестве.