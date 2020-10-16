Общество

В Пскове пациентка новой инфекционной больницы самовольно ее покинула

Пациентка Псковской областной инфекционной больницы самовольно покинула ее стены. Об этом сообщила главный врач учреждения (многофункционального медицинского центра) Анастасия Повторейко в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 16 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Анастасия Повторейко рассказала, что за нарушение режима учреждения пациентка была выписана, и информация об этом была передана в полицию. «Не дождалась первичного результата мазка. Получена обратная связь с поликлиникой, вся информация по этой пациентке передана», - рассказала она.

Начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников рассказал, что по этой ситуации проводится проверка. «Решение будет принято, доложу отдельно. Всю информацию собрали», - добавил он.