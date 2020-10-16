Общество

Более 180 тысяч человек привили от гриппа в Псковской области

182 тысячи 167 человек привили от гриппа в Псковской области. Об этом сообщила главный врач областного Центра профилактики и борьбы со СПИД Ираида Сивачева в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 16 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Это 48% от плана - 30% населения, - уточнила она. - 30% раньше для нас были недосягаемой цифрой, с трудом ее добивались в 2009-2010 годах».

В числе привитых от гриппа - 35 тысяч 777 детей. «Это очень хороший показатель», - отметила Ираида Сивачева.

Кроме того, она рассказала, что впервые за все время существования иммунных программ Псковская область закупила 5088 доз вакцины для профилактики пневмококковой инфекции.

«В понедельник все медицинские организации могут получить вакцину и приступить к вакцинации взрослого населения. Вакцина будет защищать на 10 лет, и количество пневмоний в регионе уменьшится», - добавила Ираида Сивачева.