Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как выбрать домашнего питомца
«Анжинерная конструкция» спасение цепных мостов в Острове
Безопасность граждан Спроси и узнай
Великие Луки Продавец отразила нападение мужчины с вилами
Неправильная лаборатория
Профессия мечты в Пскове
Игорь Иванов о планах по развитию санаториев
Инвестиции в период COVID-19
Драйвер для агрария
Телефон прямого эфира 56-73-72
Цифровая пятилетка в Псковской области
Бизнес-ланч по-псковски лучшие рестораны, бары и кафе
Псковский студент задержан за распространение наркотиков
спастись от косолапого
НУЖНЫЕ ЛЮДИ
 
 
 
ещё Общество 16.10.2020 09:084 Спальная набережная 16.10.2020 17:020 «Акценты» Донецкого: COVID атакует, Турчак баллотируется, Минкульт одобряет 16.10.2020 16:481 В Пскове 109 учителей находятся на самоизоляции 16.10.2020 16:410 Число заразившихся коронавирусом школьников в Псковской области возросло до 74 16.10.2020 16:310 В комиссариате Псковского района открыта «горячая линия» по призыву в армию 16.10.2020 16:200 «Нужные люди»: помогающая зоозащитникам и в домах престарелых Галина Матвеева
 
 
 
Самое популярное 14.10.2020 12:0716 Андрей Турчак планирует принять участие в выборах в Псковское областное Собрание 15.10.2020 19:478 Учащиеся школ Пскова уйдут на досрочные каникулы с 19 октября 13.10.2020 00:2011 Еще 64 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 14.10.2020 20:229 Новый очаг коронавирусной инфекции выявлен в Псковской области 15.10.2020 10:446 Юрий Лоза намерен подать в суд на псковичку и Первый канал
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Более 180 тысяч человек привили от гриппа в Псковской области

16.10.2020 16:04|ПсковКомментариев: 0

182 тысячи 167 человек привили от гриппа в Псковской области. Об этом сообщила главный врач областного Центра профилактики и борьбы со СПИД Ираида Сивачева в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 16 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Это 48% от плана - 30% населения, - уточнила она. - 30% раньше для нас были недосягаемой цифрой, с трудом ее добивались в 2009-2010 годах».

В числе привитых от гриппа - 35 тысяч 777 детей. «Это очень хороший показатель», - отметила Ираида Сивачева.

Кроме того, она рассказала, что впервые за все время существования иммунных программ Псковская область закупила 5088 доз вакцины для профилактики пневмококковой инфекции.

«В понедельник все медицинские организации могут получить вакцину и приступить к вакцинации взрослого населения. Вакцина будет защищать на 10 лет, и количество пневмоний в регионе уменьшится», - добавила Ираида Сивачева.

Теги: #грипп #вакцинация
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете результаты включения псковских памятников в список объектов Всемирного наследия: помогло ли это сохранению нашего наследия?
В опросе приняло участие 211 человек
16.10.2020, 17:120 Сотрудники псковской Кадастровой палаты помогли «Шансу» 16.10.2020, 17:030 Пскович может лишиться свободы за угрозу убийством кочергой 16.10.2020, 17:020 «Акценты» Донецкого: COVID атакует, Турчак баллотируется, Минкульт одобряет 16.10.2020, 16:511 Экс-глава волости в Пустошкинском районе публично извинился за служебный подлог
16.10.2020, 16:481 В Пскове 109 учителей находятся на самоизоляции 16.10.2020, 16:450 Проект реконструкции «Таблетки» в Пскове будет готов до нового года 16.10.2020, 16:410 Число заразившихся коронавирусом школьников в Псковской области возросло до 74 16.10.2020, 16:330 Пробка образовалась на улице Леона Поземского в Пскове из-за перекрытия движения
16.10.2020, 16:310 В комиссариате Псковского района открыта «горячая линия» по призыву в армию 16.10.2020, 16:291 Директор «Псковпассажиравтотранса» прокомментировал инициативу продажи масок в автобусах 16.10.2020, 16:255 Еще 17 туй выкопали неизвестные на территории мемориала «Жидилов Бор» 16.10.2020, 16:200 «Нужные люди»: помогающая зоозащитникам и в домах престарелых Галина Матвеева
16.10.2020, 16:160 Сотрудников Псковавтодора наградили накануне профессионального праздника 16.10.2020, 16:080 Более 100 млн рублей привлекли псковские общественники через грантовые конкурсы 16.10.2020, 16:040 Более 180 тысяч человек привили от гриппа в Псковской области 16.10.2020, 15:594 В Пскове пациентка новой инфекционной больницы самовольно ее покинула
16.10.2020, 15:530 Участницы конкурса «Мисс Псков 2020» приготовили десерт «Павлова» 16.10.2020, 15:493 Более 760 человек проходят лечение от коронавируса в Псковской области 16.10.2020, 15:450 В Пскове предлагают увеличить штат сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних 16.10.2020, 15:402 Показатель заболеваемости COVID-19 в Псковской области превышает среднероссийский
16.10.2020, 15:360 В Псковский театр кукол потянулись будущие мамы 16.10.2020, 15:260 Коронавирусом в Псковской области инфицирован каждый тысячный школьник 16.10.2020, 15:230 Корпус новой инфекционной больницы в Пскове заполнен пациентами на 100% 16.10.2020, 15:1811 Транспортные услуги псковичам без масок не будут оказываться с 17 октября
16.10.2020, 15:150 В Псковском театре кукол объяснили, почему артисты не взяли у детей цветы 16.10.2020, 15:120 Интерактив: Лжеэлектрики или наводчики? 16.10.2020, 15:064 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Об уголовнице, ставшей членом Академии художеств 16.10.2020, 14:553 Как не нужно подвозить детей в школу (наглядно, с картинками)
16.10.2020, 14:540 Невельский санаторий «Голубые озера» приглашает на Новый год 16.10.2020, 14:380 Прокуратура отреагировала на публикацию читателя ПЛН о пандусе в пыталовской больнице 16.10.2020, 14:340 Треть нового бизнеса в России рекламируется только в интернете 16.10.2020, 14:320 «Подстрочник» с Татьяной Ааб и Александром Заболотным. ВИДЕО
16.10.2020, 14:310 В Псковской области наблюдается рост преступности 16.10.2020, 14:131 Александр Голышев: Нельзя играть в регби на святом месте и жарить шашлыки на Вечном огне 16.10.2020, 14:120 Пять жителей Псковской области стали победителями «Диктанта Победы» 16.10.2020, 13:570 Чемпионат по тактической стрельбе на кубок губернатора стартовал в Псковской области
16.10.2020, 13:530 Александр Заболотный: В моей голове нет деления спектаклей на детские и взрослые 16.10.2020, 13:380 Безработный великолучанин обокрал пенсионерку 16.10.2020, 13:252 Что делать с памятниками-руинами в Пскове? 16.10.2020, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Татьяной Ааб и Александром Заболотным
16.10.2020, 12:561 Псковский студент задержан за распространение наркотиков 16.10.2020, 12:363 ПЛН-ТВ: Что делать на месте рынка на Четырех углах? 16.10.2020, 12:240 Детский спектакль «По щучьему велению» покажут в Пскове 17 октября 16.10.2020, 12:120 В Великолукском районе автомобиль врезался в трактор на встречной полосе
16.10.2020, 12:070 Памятный знак на месте боев Красной Армии с войсками Германии отреставрировали под Псковом 16.10.2020, 11:550 Видеонаблюдение для малого и среднего бизнеса: быстро, под ключ и бесплатно на 30 дней 16.10.2020, 11:481 Росгвардейцы задержали укравшую еду великолучанку 16.10.2020, 11:440 Псковским работодателям напомнили о штрафах за отсутствие графиков отпусков
16.10.2020, 11:374 Псковские археологи рассказали о нападении «инопланетянина» 16.10.2020, 11:240 Кантата «Кармина Бурана» прозвучит в Пскове 17 октября 16.10.2020, 11:220 Денис Матвеев рассказал, как меняет жизнь псковичей нацпроект «Цифровая экономика» 16.10.2020, 11:211 В Пскове состоялась приемка «улицы Победы»
16.10.2020, 11:090 Юные псковичи узнали о «курином боге» и «вывернутых наизнанку животных» 16.10.2020, 11:030 В России утвердили единые требования к переработке мусора 16.10.2020, 10:560 «Не умею валять дурака»: новая выставка откроется в Пскове 22 октября 16.10.2020, 10:525 Большие каникулы
16.10.2020, 10:480 «Подстрочник»: О жизни Псковского театра кукол и перспективах его переезда 16.10.2020, 10:444 75 новых случаев коронавируса выявлено в Псковской области за сутки 16.10.2020, 10:363 Прокурор Псковской области потребовал разобраться с устаревшими ядохимикатами 16.10.2020, 10:280 Геральдический совет России зарегистрировал эмблему Полистовского заповедника
16.10.2020, 10:260 В Острове решают проблемы с уличным освещением 16.10.2020, 10:230 Второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью!» стартует в Псковской области 19 октября 16.10.2020, 10:160 Пять кандидатов выдвинулись на выборы главы Великолукского района 16.10.2020, 10:001 Пустые ямки
16.10.2020, 09:530 До смерти забившего пожилую мать псковича отправили в тюрьму на 8 лет 16.10.2020, 09:437 Национал-патриотическая альтернатива 16.10.2020, 09:411 Жителям Овсища объяснили, почему возникают перебои с горячей водой 16.10.2020, 09:250 В 2021 году 31 декабря будет выходным днем
16.10.2020, 09:084 Спальная набережная 16.10.2020, 09:050 Россияне активно покупают туры на Новый год, несмотря на пандемию 16.10.2020, 08:554 Дикие кабаны атакуют жителей Островского района 16.10.2020, 08:420 Псковские налоговики и судебные приставы обсудили вопросы взаимодействия
16.10.2020, 08:340 Юные псковичи приобщились к традиции старинных покровских гуляний 16.10.2020, 08:260 В России проведут эксперимент по использованию цифрового рубля 16.10.2020, 08:154 Почти 20% мужчин и около 28% женщин страдают ожирением 16.10.2020, 08:100 Жители домов на приаэродромных территориях могут остаться без компенсаций
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.