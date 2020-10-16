Общество

Сотрудники псковской Кадастровой палаты помогли «Шансу»

Сотрудники филиала Кадастровой палаты посетили 16 октября приют для бездомных животных АНЗО «Шанс». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

В приюте содержится несколько сотен животных, в основном, собак. Некоторые из них родились на улице, других выгнали из дома хозяева, для которых питомец стал помехой.

В приюте «Шанс» осуществляется долгосрочный уход за животными, но главная задача организации – как можно скорее найти питомцу нового хозяина и собственный дом.

«Еще раз убеждаюсь, что у нас работают неравнодушные и любящие природу и свой край люди, - рассказал заместитель директора Кадастровой палаты Псковской области Валерий Никин. - Молодежный совет, предложил всем работникам помочь, находящимся в непростой ситуации зооприютам, и буквально, за пару дней было собрано значительное количество кормов, лекарств и денежных средств, на которые были приобретены предметы первой необходимости. Таким отношением Молодежного Совета и работников Кадастровой палаты к животным можно только гордиться и восхищаться!».