Общество

В Пскове 109 учителей находятся на самоизоляции

109 учителей школ Пскова находятся на самоизоляции. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города со ссылкой на заместителя главы городской администрации Александра Коновалова.

Он напомнил, что школьники Пскова уйдут на досрочные каникулы с 19 октября. «На сегодняшний день у нас 109 педагогов на самоизоляции дома ввиду того, что они находились в контактных группах, и Роспотребнадзор вынес им предписание на самоизоляцию до двух недель. Помимо этого, вместе с педагогами на самоизоляцию вынуждены уходить дети, которые также потенциально могли заразиться. Будет правильно, если мы сейчас уйдем на каникулы и скорректируем учебный план. За эти две недели пройдет инкубационный период, закончится срок исполнения предписания по самоизоляции у педагогов. Кроме того, это время поможет нам вернуться в нормальную точку, которая была в начале сентября, и завершить карантинные мероприятия без ущерба образовательному процессу», - поделился заместитель главы городской администрации.

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Также, по его словам, в Пскове начата подготовка группы студентов старших курсов, которые смогут заменять педагогов на время их отсутствия по причине болезни. Заместители директоров школ по учебной работе возьмут над студентами шефство, чтобы они строго придерживались в своей работе тех учебных планов, которые утверждены в образовательном учреждении.

Отметим, с 22 октября в образовательных учреждениях будут организованы школьные лагеря, предназначенные для детей младших классов, родители которых не имеют возможности с кем-либо оставить детей в каникулярный период. Все педагоги пройдут обязательное тестирование перед началом работы. Всего в лагерях будет находиться 920 детей с соблюдением всех санитарных норм.

Александр Коновалов также напомнил, что в Пскове приостановят работу муниципальных учреждений дополнительного образования - спортивных школ и учреждений культуры, где занимаются дети. Между тем спортсмены, осуществляющие подготовку к всероссийским соревнованиям, смогут продолжить занятия при соблюдении мер санитарно-эпидемиологической безопасности.