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Общество

«Акценты» Донецкого: COVID атакует, Турчак баллотируется, Минкульт одобряет

16.10.2020 17:02|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:
Он пугает, а нам не страшно. Мир захлестнула вторая волна коронавируса.
Во главе списка. Бывший губернатор Турчак сделал важное политическое заявление.
Повышение статуса. Псковский театр драмы ждут большие перемены.

Вторую передачу подряд я вынужден начинать с коронавирусной темы. И понятно, почему: COVID-19 атакует. Цифры называть не буду, поскольку на слух они практически не воспринимаются, скажу одно: заболеваемость в России превзошла весенние показатели. И хотя полноценного локдауна никто не хочет, - ни власти, ни жители, - ситуация становится все тревожней.

Если брать Европу, то самый мощный всплеск заболеваемости зафиксирован во Франции, - там в крупных городах даже ввели комендантский час. В США рост случаев заражения не снижается, школьники на каникулах. Как и в Москве, где ученики с 6-го по 11-й классы отправлены по домам. В Пскове объявлено, что в связи с эпидемией школьные каникулы начнутся на неделю раньше, 19 октября, и продлятся две недели, до конца месяца включительно. Других районов области эта мера пока не касается. Детские дошкольные учреждения продолжают работать в прежнем режиме.

Понятно, что вся эта непростая эпидемиологическая обстановка не существует в отрыве от большой политики, прежде всего внутренней. Оппозиция внимательно следит за действиями властей и не может не реагировать, обычно обрушивая на высоких чиновников ушаты грязи. Весьма показателен в этом смысле недавний прямой эфир политика Владимира Рыжкова на федеральном «Эхе Москвы», в котором он нагнал на аудиторию такого ужаса, что населению в пору либо бежать спасаться в леса, либо катапультироваться в космос. Поскольку ни то, ни другое в реальности невозможно, остается надеяться на чудо и русский авось.

Цитирую Рыжкова:

«…одна и та же картина: бешеный рост заболеваемости, коллапс «Скорой помощи», первичного звена, дикая нехватка врачей и лекарств. В большинстве регионов власти парализованы. Люди дезориентированы, введены в заблуждение. Поэтому я сейчас, в своем «особом мнении», хочу, как раньше говорилось, «во всеуслышание заявить», что ситуация вышла из-под контроля. Факт того, что вышла из-под контроля не признается политическим руководством».

Я послушал Рыжкова, впал в минутную панику и зашел в наш местный сегмент соцсетей. Тишина! Никакой истерики. «В Багдаде все спокойно». Даже записные либералы молчат. Значит, не так страшен черт, то бишь ковид, как его малюет Рыжков? При этом в том же приснопамятном эфире от 14 октября Рыжков предлагает политическому руководству страны такую непопулярную и, скажем прямо, убийственную меру, как возвращение к локдауну. Хочется спросить, он в своем уме? Он фактически предлагает стране самоубийство.

Напомню для тех, кто не знает английский язык: термин «локдаун» по-русски означает «домашний арест». То есть вот - оппозиционный политик Рыжков предлагает стране снова забиться в норы, уйти в индивидуальные или семейные камеры, как в апреле-мае, закрыть к чертям все спортивно-развлекательные комплексы, магазины одежды, кафе, рестораны, всю сферу услуг, прекрасно понимая при этом, что потери населению никто компенсировать не собирается?

По-моему, оппозиционер Рыжков в политическом смысле совершил то, что на нынешнем молодежном сленге называется «самовыпил» (от слова «выпиливать»). И подобная участь, предположу, ждет многих политиков, которые «под собою не чуют страны». Ковид, он, как лакмусовая бумажка, как некий тест, испытание на «вшивость», проверяет не только чиновников, но и оппозиционеров. Предположу, что многие из них со своим паникерством до следующих выборов просто не дотянут. Поэтому, самые умные предпочитают помалкивать в тряпочку. Населению, то бишь потенциальному избирателю, новый локдаун нужен как телеге пятая нога, какой бы жуткой статистикой нас ни потчевал Роспотребнадзор.

Весна показала, что две-три недели роста заболеваемости, и эпидемия сама собой должна пойти на убыль уже в ноябре. Так стоит ли повторять весенние ошибки? А истерить и паниковать можно сколько угодно, но только не в эфире федеральной радиостанции, а где-нибудь дома, в теплом туалете, очистив кишечник, мордой в унитаз, как Ихтиандр. Пусть истероид Рыжков и иже с ним там пускают свои панические пузыри.

Нам хватит и того, что на кассах без масок покупателей не обслуживают и в общественный транспорт с 17 октября пускать перестанут, при том, что эффективность защиты этих самых масок так и не доказана. И люди носят намордники просто потому, что «так надо», не говоря уж о перчатках, которые, по мнению некоторых экспертов, вообще вредны, и не спасают, а еще больше разносят заразу, коли она есть, черт ее дери.

Прошу понять меня правильно: я вовсе не отношу себя к так называемым «ковид-диссидентам» или «корона-скептикам», и тоже, как и все, не хотел бы заразиться этой сволочью, но и прятаться от реальности не желаю. Вот сегодня вечером собираюсь в театр, пока его, не дай бог, опять не прикрыли. Надеюсь, нашим властям хватит выдержки и элементарного здравого смысла, чтобы не устраивать в каждом отдельном регионе локальный Армагеддон.

А я продолжаю. Весьма неожиданная новость из политической жизни местного розлива, почти маленькая сенсация. Псковская Лента Новостей сообщила, что экс-губернатор Псковской области, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в 2021 году намерен принять участие в региональных парламентских выборах, то есть стать депутатом Псковского областного Собрания.

Разумеется, с дальнейшей перспективой пролонгирования полномочий сенатора в Совете Федерации. Свои громкие заявления Андрей Турчак сделал в среду, 14 числа, в частности, признавшись, что рассчитывает на поддержку однопартийцев и жителей Псковской области. По сути, на этой неделе Турчак не только определился с ближайшими планами, но и дал отмашку на старт избирательной кампании в регионе.

Все домыслы об участии Турчака в формировании Госсовета и планах пойти в Госдуму оказались только фейками. Теперь будем ждать конкретных действий. Скорей всего, Турчак все-таки не будет баллотироваться по одномандатному округу, а возглавит список родной партии «Единая Россия», что означает автоматическое, без шума и пыли, попадание в региональный парламент.

Как сразу отметили записные эксперты в телеграм-каналах, «никаких противоречий и вопросов» насчет кандидатуры Андрея Турчака в региональном отделении партии нет. Оперативно, то есть сразу, заявил о своей поддержке кандидатуры Турчака спикер ПОС, заместитель секретаря регионального отделения ЕР Александр Котов. Все это, можно сказать, «домашние дела», что до перспектив избрания, то они, повторюсь, самые радужные. По признанию тех же экспертов, Турчак сохранил (а может, «на волне», так сказать, «ностальгии» и приумножил) свой «достаточно высокий уровень поддержки населения, он легко может стать локомотивом списка». Таким образом, ближайшие перспективы Андрея Турчака связаны с верхней палатой Российского парламента, а там уже можно делать какие угодно выводы и прогнозы на будущее… Здесь поставим многозначительное многоточие.

В среду Псковщину с однодневным, но крайне насыщенным по программе деловым визитом посетила министр культуры России Ольга Любимова. Она возложила цветы к недавно открытому памятнику «Реставратору всея Руси» Савве Ямщикову, осмотрела главные достопримечательности Псковского Кремля и Окольного города, приняла участие в открытии выставки церковного искусства во Дворе Постникова, но, вне сомнений, главным пунктом ее программы стал театр драмы имени Пушкина, на встрече в котором глава Минкульта официально подтвердила переход регионального учреждения культуры в федеральный статус - в ближайшие два месяца Псковский театр и Александринка из Санкт-Петербурга объединятся под брендом «Национального драматического театра России».

Почему это важно? Я не стану заново повторять список всех потенциальных выгод и возможностей, от финансирования до творчества, которые сулит получение федерального статуса, об этом уже много сказано, в том числе и мной. Здесь еще важно подчеркнуть еще и то, что, оставаясь местным театром, автономным творческим коллективом, работающим прежде всего для жителей Пскова и области, наш маленький и скромный «дрампуш» получит мощный импульс к развитию прежде всего на новых сценических площадках, что для артистов невероятно важно. Чувствовать себя не заброшенными в глубинку или на окраину провинциалами, а частью общего театрально процесса России.

Не все знают, что столичная сцена, которая имеется, в виду, - это не только Санкт-Петербург, но и Москва, где спустя всего несколько лет должен открыться филиал Александринки, новая и оснащенная по последнему слову техники сцена, точнее, уже не Александринки, а нового «Национального драматического театра России». Это был амбициозный проект, который долгие годы разрабатывал худрук МХТ имени Чехова Олег Табаков, но по разным причинам строительство новой сцены не заладилось, превратилось в долгострой, а потом Табаков умер, царствие ему небесное, и Министерство культуры приняло решение передать проект под эгиду другого корифея русского театра – худрука Александринки Валерия Фокина.

При этом мэтр Фокин, как он рассказал недавно на круглом столе в рамках XXVII Пушкинского театрального фестиваля, намерен устроить из новой сцены не просто филиал (как он заметил, такая затея не имела бы особого смысла), а Центр национальных театров России. Звучит грандиозно, и, как мы понимаем, наш театр тоже войдет в эту перспективную во всех отношениях историю. Все, понятно, пока существует на уровне идей и замыслов, однако мы же знаем, что именно с идей в этой жизни все и начинается. Звучит как трюизм, ну и пусть. Мир в основе своей стоит как раз на трюизмах.

На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич Турчак Андрей Анатольевич Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»
Источник: Псковская Лента Новостей
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