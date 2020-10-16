Общество

В Пскове благоустраивают территории вокруг двух детских садов

Вдоль детских садов №24 и №44 в Пскове ведутся работы по благоустройству пешеходной дорожки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Ход работ проконтролировала глава Пскова Елена Полонская входе рабочего выезда на округ №9.

По словам депутата округа Юлии Пожидаевой, жильцы близлежащих домов неоднократно обращались с проблемой передвижения вдоль детских садов: «Родителям с детьми приходилось выходить на проезжую часть, чтобы перейти участок дороги».

В настоящий момент проводятся работы по замене асфальтобетонного покрытия, установке бортового камня. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о продлении пешеходной дорожки до улицы Народной.