Общество

Псковский психолог рассказала о мотивах вандалов

Семейный психотерапевт, кандидат психологических наук Румия Калинина рассказала 16 октября в пресс-центре Псковской Ленты Новостей о том, что движет вандалами и почему они совершают кощунственные поступки.

Она рассказала об исследовании, в котором изучалась готовность к вандализму на примере 500 подростков. Четверть из них показали высокую степень готовности к вандализму. Выделяют несколько мотивов или причин, почему подростки могут совершать акты вандализма.

Агрессивный вандализм может быть выражением протеста и недовольства по отношению к обществу. Если подростку что-то не нравится, его обидел учитель или другой представитель общества, он может протестовать против общества.

Второе мотив - отсутствие нравственной основы и человек что-то не нравится в окружающей среде. Например, молодые люди подогревали уду на вечном огне. Не имею нравственной основы, они утилитарно использовали окружающую среду.

Подобные поступки могут совершаться без желания, ка компанию, чтобы не выделяться.

Еще один возможный мотив от безделья и скуки, желания проявить себя.

По словам Румии Калининой, значительная часть склонных к вандализму подростков готовы проявлять активность, необходимо направить их активность в правильное, общественно одобряемое русло. У таких детей часто очень низкий уровень образованности, они не знают элементарных вещей, например ничего не могу сказать о Великой Отечественной войне.