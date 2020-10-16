Общество

Минздрав зарегистрировал предельные цены на лекарства от коронавируса

Минздрав России зарегистрировал предельные отпускные цены на препараты для терапии при коронавирусной инфекции.

Для «Авифавира» (ООО «Кромис») в дозировке 200 миллиграмм обозначена цена в тысячу рублей за десять штук, а за 40 - четыре тысячи, за 50 - пять тысяч.

Предельная цена препарата «Арепливир» (ООО «Промомед Рус») в дозировке 200 миллиграмм - четыре тысячи рублей за 40 штук и десять тысяч рублей за 100 штук, пишет РИА Новости.

Цену препарата «Илсира» (ЗАО «Биокад») в дозировке 180 милиграмм зарегистрировали на уровне 47 531 рубль.

В пресс-службе Минздрава уточнили, что предельные отпускные цены не включают налог на добавленную стоимость (НДС), оптовые и розничные надбавки.