Общество

Александр Козловский вручил псковичу медаль Союза машиностроителей России «За доблестный труд»

Депутат Государственной думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил сотрудников Псковского электромашиностроительного завода с прошедшим профессиональным праздником - Днем Машиностроителя. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Парламентарий вручил медаль Союза машиностроителей России «За доблестный труд» I степени вручил Геннадию Потрясову, который трудится на ПЭМЗ уже 60 лет.

Еще нескольким сотрудникам депутат вручил благодарственные письма администрации Псковской области. Всем работникам завода Александр Козловский передал поздравления и от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.