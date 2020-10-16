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Общество

Артур Гайдук: Большинство пациентов встречает врачей скорой уже без маски

16.10.2020 20:40|ПсковКомментариев: 2

Повторный всплеск заболеваемости коронавирусом возник потому, что люди перестали использовать средства индивидуальной защиты. Об этом заявил врач Псковской станции скорой медицинской помощи, депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии «Яблоко».

«Люди уже переболели страхом, они устали бояться, - отметил он. - Большинство пациентов встречает врачей скорой уже без маски. Во многом повторный всплеск заболеваемости возник потому, что люди перестали использовать средства индивидуальной защиты».

Артур Гайдук рассказал, что он очень подвержен респираторным вирусным заболеваниям. «Болею ими раз в два месяца. В последний раз болел в апреле. После этого люди массово стали носить маски. Лето я пропустил, у меня были "каникулы" по респираторным вирусам. Заболел в сентябре. Получается, что я не болел четыре месяца. Это первый раз за много-много лет. Связываю это только с тем, что массово применялись средства индивидуальной защиты. Маски, несомненно, эффективны. Это главный способ уберечь себя и окружающих. Страх не всегда вреден. В этом случае даже полезен». - сказал он.

При этом депутат пояснил, что пока не намерен вакцинироваться от коронавируса.

По его мнению, сейчас не вторая волна коронавируса, а идет «второй всплеск первой волны». «Прекращение использования СИЗов и сезонный всплеск - из-за этого сейчас растет число заболевших», - уточнил Артур Гайдук.

Теги: #Яблоко #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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