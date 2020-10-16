Общество

Прибывающим в Псковскую область из-за рубежа гражданам рекомендуют пройти тест на COVID-19

Гражданам, прибывшим в Псковскую область из иностранных государств любым видом транспорта, кроме воздушного, в том числе транзитом, рекомендовано в течение трех дней пройти лабораторное исследование на наличие коронавируса. Об этом говорится в новой редакции указа губернатора Михаила Ведерникова о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории региона в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Напомним, граждане, прибывающие на территорию страны воздушным транспортом, обязаны пройти лабораторные исследования на наличие новой коронавирусной инфекции в течение трех дней в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ.

Действие основных противовирусных ограничений в регионе продлено до 1 ноября включительно. Так, для граждан в возрасте старше 65 лет сохраняется рекомендация по соблюдению режима самоизоляции. Кроме того, в рамках Указа граждане обязаны носить маски или респираторы в общественном транспорте, торговых точках, организациях общепита и других местах массового скопления людей. Необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров.