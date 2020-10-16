Общество

ТОС появится в гдовском поселке Смуравьево-2

Первое территориальное общественное самоуправление в Гдовском районе организуют в поселке Смуравьево-2. Решение о формировании ТОС принято на сессии Собрания депутатов Добручинской волости 16 октября, сообщается в группе «Граждане Гдовского края» в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что создание ТОС откроет для жителей бывшего военного гарнизона новые возможности в решении вопросов благоустройства, поддержания общественного порядка, проведения праздников, культурных и спортивных мероприятий. Главные надежды инициаторы ТОС и депутаты волости связывают с привлечением дополнительного финансирования на местные нужды, в том числе через региональные и федеральные программы грантовой поддержки.

Сегодня депутаты приняли положение о территориальном самоуправлении и утвердили его границы.