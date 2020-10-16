Общество

Митрополит Тихон: Для соблюдения санитарных мер одних приказов недостаточно

Для соблюдения священниками и мирянами санитарных мер в храмах недостаточно одних приказов – нужно убеждать людей, объяснять, почему это необходимо, заявил РИА Новости митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

«(Соблюдаются ли санитарные меры в храмах) - зависит от священника, от того, насколько он серьезно воспринимает опасность (коронавируса – ред.). Чтобы предписания исполняли, священников надо убеждать. Есть и приказы, но в первую очередь это сила убеждения. Мы убеждаем людей, что когда человек в маске, он не предохраняет себя, но если он бессимптомный носитель, то другого человека может предохранить от заражения. Это вопрос о христианской любви, а не о сохранении своей шкуры», - сказал митрополит Тихон.

Также, по его словам, прихожан убеждают соблюдать дистанцию, «чтобы они не стали невольно причиной болезни, страдания, смерти других людей». Митрополит отметил, что эти меры сейчас актуальны, поскольку «снова растет заболеваемость и смертность».