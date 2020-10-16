Общество

МЧС России разработало мобильное приложение для помощи при чрезвычайных ситуациях

МЧС России разработало одноименное мобильное приложение, которое является личным помощником при чрезвычайных ситуациях, сообщается в Instagram-аккаунте регионального ведомства.

Приложение поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при чрезвычайной ситуации. Кроме того, в приложении пользователю доступен вызов службы спасения, а также определение геолокации, которой он сможет поделиться в случае необходимости.

Тестовая версия приложения включает в себя не только рубрики с полезной информацией, но и интерактивы. В перспективе в приложении появятся новостная лента и онлайн-информирование о неблагоприятных погодных явлениях.

Скачать приложение можно в App Store и Google Play.