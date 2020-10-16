Общество

Кто тяжелее болеет и чаще умирает от коронавируса, рассказали в Минздраве

Накопленный во время пандемии опыт показывает, что чаще всего в России тяжело болели коронавирусом и умирали от этой инфекции люди со слабой иммунной системой и иммунодефицитом. Об этом главный иммунолог Минздрава России, академик РАН Рахим Хаитов.

Иммунитет, как отметил Хаитов, ослабляется по многим причинам. Среди них стресс, хронические инфекции, опухоль и ожоги, пишет «Газета.ru».

«Все это вторичные иммунодефициты. Есть также и первичные, но, к счастью, их мало: в связи с прорывами в диагностике и лечении, люди, рожденные с генетическими пороками иммунитета, доживают до 60-70 лет, постоянно получая иммунозаместительную терапию, иммуностимулирующие препараты», — добавил иммунолог.

По его словам, навести человека на мысль об ослаблении иммунитета могут частые простудные заболевания.

«Более 15-20 раз в году возникает насморк, заболевания верхних и нижних дыхательных путей могут говорить об иммунодефиците. Чтобы проверить свой иммунный статус нужно обратиться в институт иммунологии, либо в те институты, где есть специализированные отделы, лаборатории. В случае если он в порядке, нужно выполнять рекомендации врачей по лечению простудных заболеваний», — объяснил Хаитов.