Общество

В России создают препарат, останавливающий размножение COVID-19

Главный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения, академик РАН Рахим Хаитов сообщил о разработке в стране лекарственного препарата, прицельно останавливающего размножение коронавируса нового типа.

«Специфического лекарства от коронавирусной инфекции, которое бы прицельно останавливало репликацию вируса, на данный момент нет. Мы разрабатываем такой препарат, который будет точно бить по генам, отвечающим за репликацию, но он пока еще на доклинической стадии», — цитирует РИА Новости его слова.