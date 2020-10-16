Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как выбрать домашнего питомца
Цифровая пятилетка в Псковской области
Неправильная лаборатория
«Анжинерная конструкция» спасение цепных мостов в Острове
Безопасность граждан Спроси и узнай
Профессия мечты в Пскове
Драйвер для агрария
Инвестиции в период COVID-19
Великие Луки Продавец отразила нападение мужчины с вилами
Псковский студент задержан за распространение наркотиков
НУЖНЫЕ ЛЮДИ
спастись от косолапого
Телефон прямого эфира 56-73-72
Игорь Иванов о планах по развитию санаториев
Бизнес-ланч по-псковски лучшие рестораны, бары и кафе
 
 
 
ещё Общество 16.10.2020 09:084 Спальная набережная 17.10.2020 11:000 Ряды псковской полиции пополнились новыми сотрудниками 17.10.2020 10:290 В России создают препарат, останавливающий размножение COVID-19 17.10.2020 09:354 87 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Псковской области 17.10.2020 09:000 Кто тяжелее болеет и чаще умирает от коронавируса, рассказали в Минздраве 16.10.2020 23:482 Более 30 школьников в Пскове болеют коронавирусом
 
 
 
Самое популярное 14.10.2020 12:0716 Андрей Турчак планирует принять участие в выборах в Псковское областное Собрание 15.10.2020 19:478 Учащиеся школ Пскова уйдут на досрочные каникулы с 19 октября 14.10.2020 20:229 Новый очаг коронавирусной инфекции выявлен в Псковской области 15.10.2020 10:446 Юрий Лоза намерен подать в суд на псковичку и Первый канал 16.10.2020 10:445 75 новых случаев коронавируса выявлено в Псковской области за сутки
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В России создают препарат, останавливающий размножение COVID-19

17.10.2020 10:29|ПсковКомментариев: 0

Главный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения, академик РАН Рахим Хаитов сообщил о разработке в стране лекарственного препарата, прицельно останавливающего размножение коронавируса нового типа.

«Специфического лекарства от коронавирусной инфекции, которое бы прицельно останавливало репликацию вируса, на данный момент нет. Мы разрабатываем такой препарат, который будет точно бить по генам, отвечающим за репликацию, но он пока еще на доклинической стадии», — цитирует РИА Новости его слова.

Теги: #минздрав #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете результаты включения псковских памятников в список объектов Всемирного наследия: помогло ли это сохранению нашего наследия?
В опросе приняло участие 224 человека
17.10.2020, 11:000 Ряды псковской полиции пополнились новыми сотрудниками 17.10.2020, 10:290 В России создают препарат, останавливающий размножение COVID-19 17.10.2020, 10:010 Обвиняемый в убийстве знакомого великолучанин заключен под стражу 17.10.2020, 09:354 87 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Псковской области
17.10.2020, 09:291 Полицейские изъяли более 200 литров безакцизного алкоголя из псковского кафе 17.10.2020, 09:000 Кто тяжелее болеет и чаще умирает от коронавируса, рассказали в Минздраве 16.10.2020, 23:482 Более 30 школьников в Пскове болеют коронавирусом 16.10.2020, 23:307 Митрополит Тихон: Для соблюдения санитарных мер одних приказов недостаточно
16.10.2020, 23:150 Псковские писатели стали дипломантами литературного форума «Золотой витязь» 16.10.2020, 22:550 Горводоканал обновляет трубы в районе улиц Волкова и Герцена в Пскове 16.10.2020, 22:350 «Мы находимся перед "ящиком Пандоры"»: митрополит Тихон о новейших биотехнологиях 16.10.2020, 22:270 Скончался археолог Анатолий Кирпичников
16.10.2020, 22:170 МЧС России разработало мобильное приложение для помощи при чрезвычайных ситуациях 16.10.2020, 21:570 Три лодочных мотора украли ночью на базе отдыха в Гдовском районе 16.10.2020, 21:340 ТОС появится в гдовском поселке Смуравьево-2 16.10.2020, 21:2512 Митрополит Тихон сделал прививку от COVID-19
16.10.2020, 21:170 Церемония вручения премии «Золотая маска» пройдет в режиме онлайн 10 ноября 16.10.2020, 20:480 Прибывающим в Псковскую область из-за рубежа гражданам рекомендуют пройти тест на COVID-19 16.10.2020, 20:405 Артур Гайдук: Большинство пациентов встречает врачей скорой уже без маски 16.10.2020, 20:270 Россия возобновила авиасообщение с Сербией и Кубой
16.10.2020, 20:152 Суд вынес приговор избившему до смерти супругу жителю Пскова 16.10.2020, 20:040 «Нужные люди»: проектирующий общественные пространства краевед Олег Ивченко 16.10.2020, 20:010 Водитель автомобиля погиб при столкновении с фурой в Новосокольническом районе 16.10.2020, 19:560 Посвященная торговым связям Пскова и Выборга выставка открылась во Дворе Постникова
16.10.2020, 19:460 Несколько форматов новогодних представлений прорабатывают в Псковском театре кукол 16.10.2020, 19:320 Псковичи привели в порядок берег реки в Любятово 16.10.2020, 19:150 Александр Козловский вручил псковичу медаль Союза машиностроителей России «За доблестный труд» 16.10.2020, 19:000 В Пскове благоустраивают территории вокруг двух детских садов
16.10.2020, 18:521 Автомобиль сбил пешехода на улице Коммунальной в Пскове 16.10.2020, 18:330 Татьяна Ааб: Хочется, чтобы дети приходили к новому театру кукол не на 30 минут 16.10.2020, 18:3016 Андрей Турчак о долге чести, отношениях с губернатором и планах на 2021 год 16.10.2020, 18:235 Минздрав зарегистрировал предельные цены на лекарства от коронавируса
16.10.2020, 18:141 С 19 октября во всех школах Пскова откроют дежурные классы 16.10.2020, 18:132 Псковским школьникам запретили посещать торговые центры без взрослых 16.10.2020, 18:044 Псковский психолог рассказала о мотивах вандалов 16.10.2020, 17:590 Субботу без дождей обещают жителям Псковской области
16.10.2020, 17:521 Несколько несанкционированных мест складирования отходов ликвидировали в Пскове 16.10.2020, 17:440 Жителей Псковской области бесплатно обучат компетенциями цифровой экономики 16.10.2020, 17:330 Писковские школьники получили дипломы лауреатов стипендии главы Псковского района 16.10.2020, 17:270 «Ковбойскую историю» планируют поставить в Псковском театре кукол
16.10.2020, 17:201 Одетого в черное великолучанина второй год не могут найти полицейские 16.10.2020, 17:121 Сотрудники псковской Кадастровой палаты помогли «Шансу» 16.10.2020, 17:030 Пскович может лишиться свободы за угрозу убийством кочергой 16.10.2020, 17:023 «Акценты» Донецкого: COVID атакует, Турчак баллотируется, Минкульт одобряет
16.10.2020, 16:511 Экс-глава волости в Пустошкинском районе публично извинился за служебный подлог 16.10.2020, 16:481 В Пскове 109 учителей находятся на самоизоляции 16.10.2020, 16:450 Проект реконструкции «Таблетки» в Пскове будет готов до нового года 16.10.2020, 16:410 Число заразившихся коронавирусом школьников в Псковской области возросло до 74
16.10.2020, 16:331 Пробка образовалась на улице Леона Поземского в Пскове из-за перекрытия движения 16.10.2020, 16:310 В комиссариате Псковского района открыта «горячая линия» по призыву в армию 16.10.2020, 16:295 Директор «Псковпассажиравтотранса» прокомментировал инициативу продажи масок в автобусах 16.10.2020, 16:2512 Еще 17 туй выкопали неизвестные на территории мемориала «Жидилов Бор»
16.10.2020, 16:200 «Нужные люди»: помогающая зоозащитникам и в домах престарелых Галина Матвеева 16.10.2020, 16:161 Сотрудников Псковавтодора наградили накануне профессионального праздника 16.10.2020, 16:080 Более 100 млн рублей привлекли псковские общественники через грантовые конкурсы 16.10.2020, 16:040 Более 180 тысяч человек привили от гриппа в Псковской области
16.10.2020, 15:597 В Пскове пациентка новой инфекционной больницы самовольно ее покинула 16.10.2020, 15:530 Участницы конкурса «Мисс Псков 2020» приготовили десерт «Павлова» 16.10.2020, 15:494 Более 760 человек проходят лечение от коронавируса в Псковской области 16.10.2020, 15:450 В Пскове предлагают увеличить штат сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних
16.10.2020, 15:403 Показатель заболеваемости COVID-19 в Псковской области превышает среднероссийский 16.10.2020, 15:360 В Псковский театр кукол потянулись будущие мамы 16.10.2020, 15:260 Коронавирусом в Псковской области инфицирован каждый тысячный школьник 16.10.2020, 15:230 Корпус новой инфекционной больницы в Пскове заполнен пациентами на 100%
16.10.2020, 15:1828 Транспортные услуги псковичам без масок не будут оказываться с 17 октября 16.10.2020, 15:150 В Псковском театре кукол объяснили, почему артисты не взяли у детей цветы 16.10.2020, 15:121 Интерактив: Лжеэлектрики или наводчики? 16.10.2020, 15:065 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Об уголовнице, ставшей членом Академии художеств
16.10.2020, 14:555 Как не нужно подвозить детей в школу (наглядно, с картинками) 16.10.2020, 14:540 Невельский санаторий «Голубые озера» приглашает на Новый год 16.10.2020, 14:380 Прокуратура отреагировала на публикацию читателя ПЛН о пандусе в пыталовской больнице 16.10.2020, 14:340 Треть нового бизнеса в России рекламируется только в интернете
16.10.2020, 14:320 «Подстрочник» с Татьяной Ааб и Александром Заболотным. ВИДЕО 16.10.2020, 14:310 В Псковской области наблюдается рост преступности 16.10.2020, 14:131 Александр Голышев: Нельзя играть в регби на святом месте и жарить шашлыки на Вечном огне 16.10.2020, 14:120 Пять жителей Псковской области стали победителями «Диктанта Победы»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.