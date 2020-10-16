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Общество

Ряды псковской полиции пополнились новыми сотрудниками

17.10.2020 11:00|ПсковКомментариев: 0

Ряды псковской полиции пополнились новыми сотрудниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области. 

Молодые сотрудники приняли присягу в комнате истории УМВД России по городу Пскову.

Пять месяцев обучения полицейских в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области завершились знаменательным событием - принятием присяги. Виновники тожества поклялись соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, добросовестно нести службу по поддержанию правопорядка и общественной безопасности.

Присягу принял заместитель командира отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову майор полиции Михаил Кольцов. Он подчеркнул, что для сотрудника главное - всегда с честью и достоинством нести  высокое звание сотрудника полиции, прилагать все силы для защиты граждан от преступных посягательств.

С этим знаменательным событием в жизни полицейских поздравили представители совета ветеранов и Общественного совета при УМВД. Общественники пожелали им успехов в служебной деятельности, постоянного повышения своего профессионального уровня, карьерного роста и верности долгу.

Юноши и девушки приступят к выполнению своих служебных обязанностей в различных подразделениях УМВД России по городу Пскову. Их ждут в рядах инспекторов ГИБДД, сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы, участковых уполномоченных полиции.

Теги: #умвд россии по псковской области #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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