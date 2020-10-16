Общество

87 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Псковской области

87 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в инстаграм-аккаунте.

Общее количество зараженных вирусом в регионе достигло 6437 человек. Отметим, что за сутки выздоровел 21 заболевший (всего 4355 человек).

Количество умерших от коронавируса на 16 октября не изменилось. «Как и по всей России количество зараженных растет, но крупной вспышки удается избежать. Наша общая задача - исключить весенний сценарий ввода жестких ограничений», написал губернатор в посте.