Общество

90% заболевших коронавирусом в России вернулись с отдыха - Минздрав

Главный аллерголог-иммунолог Минздрава России Рахим Хаитов рассказал, что на данный момент 90% заразившихся коронавирусом приехали после отдыха.

«90% заболевших сейчас — это возвращающиеся с отдыха, которые привезли инфекцию», — заявил он, пишет «Газета.ру».

По словам Хаитова, заражение было неизбежно из-за большого скопления людей на пляжах и в ресторанах, притом кто-то мог носить маску неправильно или вовсе не надевать ее.

«Сейчас нужно очень строго следить за соблюдением карантинных мер», — отметил специалист.

Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России составил 14 922 человека. Всего в РФ зарегистрировано 1 384 235 случаев инфекции, скончались 24 002 пациента, выздоровели — 1 065 199.