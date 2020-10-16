Общество

Проблемы районов обсудили коммунисты в Пскове

17 октября в Пскове состоялся онлайн-форум депутатов от КПРФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского ОК КПРФ.

Со вступительным словом к депутатам от КПРФ органов местного самоуправления обратился член ЦК КПРФ, первый секретарь Псковского ОК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Псковском областном собрании депутатов Петр Алексеенко: «Сегодня предполагалось собрать в обкоме КПРФ депутатов от КПРФ всех уровней, чтобы подвести некоторые итоги, наметить задачи, обменяться опытом. Но коронавирусная обстановка вносит свои коррективы, и мы вынуждены проводить наш форум в онлайн-формате».

Петр Алексеенко поздравил вновь избранных депутатов и пожелал им плодотворной работы и крепкого здоровья. На прошедших выборах всего кандидатами в депутаты от местных отделений КПРФ было зарегистрировано 197 человек, в том числе 8 самовыдвижением. Наибольшее количество от Бежаницкого районного отделения КПРФ - 24, по 20 кандидатов от Куньинского и Псковского, по 17 от Гдовского, Локнянского и Новоржевского районных отделений.

В настоящее время депутатская вертикаль состоит из 99 депутатов от КПРФ:

5 депутатов Псковского областного Собрания депутатов;

7 депутатов Псковской и Великолукской городских Дум;

43 депутата Собраний депутатов районов области;

44 депутата Собраний депутатов волостей, городских и сельских поселений.

«Важно, чтобы вся эта депутатская вертикаль работала как единый механизм, выполняя те задачи, которые перед нами ставит партия и наши избиратели. Для этого мы сегодня и собрались», - заключил Петр Алексеенко.

О направлениях работы депутатов рассказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель правления ПРОО «Дети войны» Анатолий Копосов. Он отметил, что в работе депутатов важно хорошее знание и умение применять в работе необходимые документы и нормативные акты.

В ходе онлайн-форума депутаты различных муниципальных образований Псковской области поделились опытом работы, а также проблемам районов. До конца месяца депутатам-коммунистам всех уровней было рекомендовано обобщить проблемы районов и предоставить в обком партии.

Депутатам фракций КПРФ, местным комитетам КПРФ также рекомендовано совершенствовать практику проведения встреч с партийным активом и избирателями в городах и районах области, активнее использовать свой статус для выдвижения инициатив и предложений, направленных на поддержку реального сектора экономики, создание новых рабочих мест – особенно в сельской местности, регулирование цен и коммунальных тарифов, оказание помощи социально уязвимым группам населения.

Комитетам местных отделений КПРФ совместно с депутатами поручено подготовить предложения по проблемным вопросам районов и поселений.

Эти предложения планируется обсудить во фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов и в дальнейшем направить на рассмотрение согласительной комиссии при формировании бюджета области на 2021 год.