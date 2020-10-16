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Общество

Чемпионат по стрельбе среди военнослужащих завершился в Псковской области

17.10.2020 20:26|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 17 октября, в Псковской области на базе отдельной бригады специального назначения Западного военного округа завершился чемпионат по армейской тактической и практической стрельбе на кубок губернатора региона, в котором приняли участи более 100 участников в составе 30 команд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Стрелкам предстояло принять участие в 13 упражнениях, в которых оценивалось не только меткость стрельбы, но и правильность тактических действий, а также слаженность команд. Военнослужащие, ветераны и представители силовых структур северо-западного региона использовали автоматы, пистолеты и винтовки различных моделей для поражения ростовых, грудных и головных мишеней, а также других целей на расстояниях от 5 до 200 м.

От Западного военного округа участвовали военнослужащие подразделений спецназа и разведки из Псковской, Тамбовской, Нижегородской, Ленинградской и Калининградской областей.

Теги: #стрельба #военные
Источник: Псковская Лента Новостей
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