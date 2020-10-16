Общество

В Пскове добровольцы очистили берег Великой от мусора

Сегодня, 17 октября, добровольцы Псковской области провели экологическую акцию, очистив берег реки Великой от бытового мусора. Об этом сообщается в группе «Доброволец Псковской области» «ВКонтакте».

За два часа волонтеры собрали 47 мешков с мусором. Также территорию очистили от старых шин, дивана и металлических предметов.

В акции приняли участие студенты, волонтеры-медики, волонтеры акции «Мы вместе», школьники и школьные учителя.

«Были ребята, для которых опыт участия в добровольческой деятельности был первым, они отметили, что это достаточно интересный и полезный для них опыт. Стоит отметить, что самому юному волонтеру всего 5 лет», - рассказали организаторы.