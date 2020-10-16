Общество

«Единая Россия» проверит цены на лекарства от COVID-19 во всех регионах

На следующей неделе «Единая Россия» начнет проверять аптеки по ценам на препараты от коронавируса, результаты проверки будут направлены в Федеральную антимонопольную службу и министерство здравоохранения. Об этом заявила депутат Госдумы Анна Кувычко, сообщает пресс-служба партии.

Пресс-служба напоминает, что первые партии российских препаратов для лечения COVID-19 в аптеках продавали в среднем за 12 тысяч рублей, кое-где — за 18 тысяч. После того, как эти лекарства внесли в список жизненно важных, власти установили, что упаковка из 40 таблеток должна стоить 4 тысячи рублей без учета региональных надбавок, пишет «Парламентская газета».

Эти решения должны повлиять на доступность препаратов, однако необходим мониторинг их выполнения, пояснила Кувычко.

По словам депутата, проверка в регионах начнется уже на следующей неделе, когда вступит в силу решение правительства, а предварительные итоги подведут уже в конце октября.