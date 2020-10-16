Общество

«Коронавирусную» статистику Псковской области пополнили 89 новых случаев COVID-19

89 новых случаев коронавируса подтверждено в Псковской области за минувшие сутки, 17 октября. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 6 524 человек, проведено 116110 исследований на коронавирус (703 за сутки). Выздоровело 4 367 (за сутки – 21). Умерли 67 человек.

«Число новых больных продолжает расти. Ситуация непростая. Только от личной дисциплины каждого зависит то, как легко мы пройдем этот период», – подчеркнул губернатор.