Общество

В МЧС отменили командировки из-за коронавируса

Для предотвращения распространения коронавируса МЧС России отменило все командировки для сотрудников, не связанные с чрезвычайными ситуациями. Об этом сообщает ТАСС.

Некоторых сотрудников также перевели на удаленный режим работы. «При ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе осуществляется перевод сотрудников на сменный график работы», - рассказали в МЧС. При этом подчеркивается, что боевые подразделения выполняют свои задачи в полном объеме.

Помимо этого, ведомство ограничило посещение административных зданий для посторонних, а сотрудников обязали носить маски и перчатки, при входе в здание у них измеряется температура. Организация мероприятий приостановлена, совещания проходят в режиме конференц-связи.

В последние несколько недель в РФ и в мире фиксируется прирост новых случаев заболевания. Так, накануне в России зафиксировано14 922 новых случая COVID-19. Специалисты призывают соблюдать меры предосторожности: носить маски, перчатки и держать дистанцию.