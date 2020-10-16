Общество

В Невельском районе продолжают искать мужчину, пропавшего в июле

В Невельском районе продолжается розыск 53-летнего Юрия Киселева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По имеющимся данным, этот житель деревни Борки Невельского района ушел из дома утром 20 июля, и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: на вид 53-55 лет, рост 165-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие, седые, глаза зеленые. На момент исчезновения был одет в темно-синие брюки, ярко-зеленое поло, серые кроссовки. Документов и мобильного телефона при себе не имел.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Киселева, просят обратиться в МО МВД России «Невельский» по телефонам: 8(811-51) 2-24-90, 2-15-43, 2-22-95 или 02.