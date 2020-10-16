Общество

Фотофакт: Первый снег в Усвятах

В поселке Усвяты Псковской области выпал первый снег Об этом сообщила одна из подписчиков группы «"Новая жизнь" Усвятский район» «ВКонтакте» и выложила фотографии заснеженного поселка.

Фото: группа «"Новая жизнь" Усвятский район» «ВКонтакте»