Общество

Михаил Ведерников: Мы должны приложить максимум усилий для снижения динамики распространения COVID-19

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона приложить максимум усилий для снижения темпов распространения коронавируса.

«На протяжении последнего месяца каждый день число заболевших увеличивается. Мы сделали все возможное, чтобы не допустить взрывного роста заболеваемости и сохранить полноценное функционирование всех сфер жизни», - отметил он в своем видеообращении к жителям Псковской области.

В школах региона, по его словам, до сих пор был подтвержден коронавирус у 1 ученика на 1000, и лишь две школы были направлены на дистанционное обучение. «Все очаги отработывались своевременно. Коронавирус проникал на заводы, в учреждения, больницы, но везде его останавливали в течение нескольких дней», - сказал Михаил Ведерников.

Из 35 зафиксированных очагов коронавируса на данный момент активны 6, напомнил он. Это Невельская межрайонная больница, Псковский филиал Академии ФСИН, Псковский колледж искусств, Опочецкое отделение ПФР и Себежский дом-интернат.

«Нам удалось в полном объеме сохранить плановую медпомощь. И главное - мы смогли обойтись без возвращения болезненных ограничений в экономике. Все это стало возможным благодаря общим усилиям органов власти всех уровней, медиков, учителей и самих жителей региона», - подчеркнул губернатор.

Но есть, по его словам, объективные факторы, которые способствуют распространению заболевания. Помимо очного обучения и погоды это еще и начавшийся сезон респираторных заболеваний. «И здесь нашей главной защитой является соблюдение всех правил противовирусной безопасности. Альтернатива — тотальный локдаун и возвращение в режим самоизоляции. Мы вместе должны приложить максимум усилий, чтобы снизить динамику распространения заболевания», - заключил Михаил Ведерников.