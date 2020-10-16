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Общество

Житель Печорского района попался на фиктивной прописке гражданки Кыргызстана

18.10.2020 13:26|ПсковКомментариев: 0

В Печорском районе установлен местный житель, подозреваемый в нарушении миграционного законодательства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, по имеющимся сведениям, в сентябре текущего года безработный житель деревни Новый Изборск 1965 года рождения осуществил на территории Печорского района фиктивную регистрацию гражданки Республики Кыргызстан. Мужчина дал признательные показания. По данному факту проводится проверка.

Приведенный случай отнюдь не единичный, подчеркивают в пресс-службе управления. В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния.

Теги: #полиция #фиктивная регистрация
Источник: Псковская Лента Новостей
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