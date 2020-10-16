Общество

Зафиксирован рост популярности мошеннических опросов

«Лаборатория Касперского» заметила рост популярности мошеннических опросов в интернете, сообщают «Известия».

За восемь месяцев 2020 года было выявлено более 2,5 тысячи мошеннических сайтов с платными опросами, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причиненный ущерб оценивается в миллиарды рублей.

Чтобы привлечь жертв, злоумышленники сулят за прохождение опроса крупное вознаграждение — десятки и даже сотни тысяч рублей. Однако перед этим они просят заплатить небольшую комиссию, как правило, составляющую несколько сотен рублей. В действительности вознаграждения нет, а комиссию мошенники кладут себе в карман. В некоторых случаях при опросах похищаются данные платежных карт.

Генеральный директор компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров связывает рост популярности мошеннических опросов с простотой реализации и низким риском для злоумышленников. Это связано с тем, что ущерб до пяти тысяч рублей квалифицируется как административное правонарушение.