Общество

Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким Анатолия Кирпичникова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким выдающегося российского археолога, профессора, доктора исторических наук Анатолия Кирпичникова в связи с его кончиной.

«Сердечно соболезную родным и близким, всем кому посчастливилось общаться с Анатолием Николаевичем. Он был профессионалом своего дела, экспертом в истории, археологии, военном деле, фортификации Древней Руси и Северной Европы», - отметил глава региона в своем инстаграм-аккаунте.



«Анатолий Кирпичников сделал многое для сохранения памятников архитектуры Псковской области. Под его руководством проходили раскопки в Псковской области. Анатолий Николаевич входил в состав совета по вопросам охраны объектов культурного наследия региона, - подчеркнул губернатор. - Его деятельность была высоко оценена как в нашей области, так и по всему Северо-Западу. Лично знал и ценил знакомство с Анатолием Николаевичем. Светлая память навсегда останется в наших сердцах».