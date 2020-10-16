Общество

Второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью!» стартует в Псковской области

В Псковской области 19 октября начинается второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Организатором акциии выступает управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления. Главная цель мероприятия – привлечение внимания широкой общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потреблени, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Псковичи также смогут получить консультации специалистов по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц, высказать свои пожелания и предложения по организации этой деятельности.

УКОН УМВД России по Псковской области обращается к жителям региона с просьбой проявить бдительность, выполнить свой гражданский долг, защитить родных и близких от пагубного влияния наркотических средств.

Если вам стали известны факты употребления или распространения наркотических средств и психотропных веществ, если вам необходимо получить информацию по вопросам лечения и реабилитации, обращайтесь по круглосуточному «телефону доверия» УМВД- (8112) 59-22-33, телефону дежурной части УМВД России по Псковской области – (8112) 66-16-49 или по круглосуточному телефону ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» – (8112) 56-60-16.

Кроме того, сообщение можно отправить на сайт УМВД России по Псковской области.