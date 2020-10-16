Общество

Руководители областной федерации шахмат посетили «Точки роста» в Псковском районе

Руководители федерации шахмат Псковской области посетили «Точки роста» в Моглинской и Тямшанской школах Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации, в соответствии с программой развития дополнительного образования в Псковской области активно создаются «Точки роста», в помещении которых организуются шахматные гостиные. В школах Псковской области на сегодняшний день уже функционирует 49 «Точек роста», а к концу 2020 года их планируется открыть в 60 школах и 14 учреждениях специального образования региона.

«Точки роста» открываются в рамках регионального проекта «Современная школа» по направлению «Образование». На оборудование каждого центра из бюджетов различного уровня было выделено порядка 1,2 млн рублей. Муниципалитеты за собственный счет ремонтировали и оформляли помещения.

Председатель областного комитета по образованию Александр Седунов выразил уверенность, что те навыки, которые дети получат в «Точке роста», пригодятся им не только в учебе, но и во внеурочной деятельности. «Каждый такой открытый центр - точка роста для населенного пункта, района и всей системы образования Псковской области», - заявил он.

В связи с созданием в Псковской области Регионального центра шахматного образования и спорта его руководитель Александр Шпак и вице-президент областной Федерации шахмат Сергей Арефьев посетили ряд школ Псковского района, где начали функционировать «Точки Роста».

В ходе рабочей поездки директора Моглинской и Тямшанской школ Владимир Дмитриев и Светлана Шестак познакомили гостей с функционированием «Точек роста» в своих образовательных организациях, а также ответили на многочисленные вопросы, связанные с организацией шахматного образования в рамках региональной программы школьного шахматного всеобуча.

Александр Шпак и Сергей Арефьев ознакомились с поставленным в эти школы шахматным оборудованием и учебно-методической литературой. В завершении своей поездки руководители областной федерации шахмат уточнили потребности образовательных организаций в шахматном оборудовании и инвентаре, а также возможности организации дистанционной работы по обучению шахматам. Особо важной, по мнению Александра Шпака и Сергея Арефьева, стала тема активного вовлечения шахматных гостиных «Точек роста» в интеллектуальное развитие детей, которые интересуются шахматами.

По итогам поездки федерацией шахмат Псковской области на конкурс Фонда президентских грантов представлен подготовленный Сергеем Арефьевым проект, направленный на создание в районных центрах на базе «Точек роста» школьных шахматных клубов, оборудованных современной шахматной инфраструктурой.