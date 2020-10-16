Общество

Всемирный день мытья рук прошел в лицее №10 Пскова

Всемирный день мытья рук прошел в лицее №10 Пскова. Как сообщается на сайте управдения образования администрации города, этот праздник является для лицея ежегодным на протяжении уже более 10 лет. Но до этого года он был лишь интересной забавой, а сегодня из этого праздника лицеисты усвоили и закрепили самые серьезные уроки.

Все ученики лицея, с 1 по 11 классы, отметили этот день как самый знаковый день года. Главными героями этого праздника стали руки детей: они заново учились их мыть правильно.

В 1-6 классах прошли квесты, конкурсы, игры, ученики 7-9 классов подготовили групповые проекты, старшеклассники сняли обучающие видеоролики для демонстрации в классах. А самым интересным и поучительным развлечением стал флешмоб с перчатками и красками: когда ребята «намыливали» цветные перчатки контрастными красками, они вдруг увидели, что цветная «мыльная пена» покрывает не всю ладонь и не все пальцы - а значит руки не полностью обеззараживаются.

Вот так знакомое с детства мытье рук стало 15 октября главным уроком в расписании всех классов лицея, добавили в управлении образования.