Общество

Эксперты ОНФ указали на проблемы обеспечения школьников учебными пособиями

Народный фронт продолжит мониторинг по поручениям президента России, лидера ОНФ Владимира Путина об анализе сокращения использования рабочих тетрадей и обеспеченности учебными пособиями в школах в связи с выявленными проблемами. Соответствующее заключение было направлено в контрольное управление администрации президента России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном исполкоме ОНФ, эксперты отмечают, что для определения реального уровня обеспеченности школьников учебными пособиями и рабочими тетрадями, школы должны указывать в отчетах Минпросвещению РФ, предоставляются ли они за счет бюджета или оплачивается родителями.

«На сегодняшний день еще имеются случаи, когда родители учащихся закупают рабочие тетради. Это происходит из-за разных обстоятельств. Например, в некоторых регионах сумма, выделяемая на приобретение учебников и учебных пособий, еще недостаточна для удовлетворения потребности тех или иных образовательных учреждений. Многие образовательные организации еще продолжают заменять старые учебники, которые были выпущены еще в девяностых годах, на новые», – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Марий Эл, директор школы №29 в городе Йошкар-Оле Александр Кузнецов.

В соответствии с федеральным законом «Об образовании», средства обучения и воспитания, учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы должны предоставляться бесплатно на время получения образования. Однако на практике зачастую это оплачивается за счет родителей. Особенно острая ситуация наблюдается в начальной школе.

Например, по информации регионального исполкома ОНФ, многодетная семья из Красноярска тратит на подготовку к школе ребенка, учащегося начальных классов, примерно 10 тыс. руб., из которых 3 тыс. руб. уходят на приобретение рабочих тетрадей.

В комплект учебных материалов по каждому предмету входит три-четыре рабочих тетради, но, как отмечают родители, к концу учебного года используется не более трети их содержания. Поэтому такие расходы тем более представляются родителям излишними и несправедливыми.

Согласно проведенному в преддверии начала учебного года опросу, более 2,2 тыс. респондентов заявили о высокой стоимости учебных тетрадей.

Другой пример – в среднеобразовательной школе Самары учитель по математике предложил заниматься по более сложной программе, в связи с этим класс решил приобрести учебник и три рабочие тетради. Однако не все родители могут позволить себе приобрести полный комплект тетрадей, поэтому педагог разрешает ксерокопировать листы рабочей тетради и работать в них без снижения отметок.

Эксперты ОНФ отмечают, что распечатанные школой на принтере рабочие тетради не соответствуют санитарным требованиям, поэтому их нельзя использовать в учебном процессе. Кроме того, школы не имеют возможности распечатывать комплекты тетрадей на контингент детей самостоятельно, даже при условии, что приобрели права на их тиражирование.

В настоящий момент предлагается выкладывать их электронные версии в открытом доступе. Кроме того, в случае выбора образовательной организацией учебного комплекта, предусматривающего использование рабочей тетради, предлагается осуществлять закупку всего учебно-методического комплекта целиком, а также размещать весь учебно-методический комплект на общедоступном портале.

Таким образом Народный фронт предлагает правительству РФ принять меры по устранению дефицита бесплатных рабочих тетрадей в регионах, где бесплатными рабочими тетрадями не обеспечивают в полном объеме и где не оказывается соответствующая адресная социальная помощь.

«Все написанное верно и аргументированно. Эта проблема обеспечения учебниками существует в нашем образовании. Мой класс скорее исключение из правил. Рабочие тетради на печатной основе мы покупаем по согласованию с администрацией и родителями. Целесообразность покупки каждой тетради нужно обсуждать,тогда и не нужно тратить 3000 рублей. Выбор рабочих тетрадей и количество издательств велико» так прокомментировала данную ситуацию региональный эксперт ОНФ Дарья Семенова.