Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как выбрать домашнего питомца
Профессия мечты в Пскове
Телефон прямого эфира 56-73-72
Безопасность граждан Спроси и узнай
Сфера ЖКХ, ремонт дорог и вывоз мусора в Псковском районе
НУЖНЫЕ ЛЮДИ
Псковский студент задержан за распространение наркотиков
Драйвер для агрария
Инвестиции в период COVID-19
спастись от косолапого
Цифровая пятилетка в Псковской области
Бизнес-ланч по-псковски лучшие рестораны, бары и кафе
Великие Луки Продавец отразила нападение мужчины с вилами
Игорь Иванов о планах по развитию санаториев
Неправильная лаборатория
«Анжинерная конструкция» спасение цепных мостов в Острове
 
 
 
ещё Общество 16.10.2020 09:084 Спальная набережная 18.10.2020 23:270 Михаил Ведерников поздравил работников пищевой промышленности с праздником 18.10.2020 23:190 Эксперты ОНФ указали на проблемы обеспечения школьников учебными пособиями 18.10.2020 22:020 Минобороны назвало число вылечившихся от COVID-19 военных 18.10.2020 20:460 18-летний пскович пропал 16 октября 18.10.2020 19:592 Школы Пскова обработали перед началом работы дежурных классов и пришкольных лагерей
 
 
 
Самое популярное 14.10.2020 12:0718 Андрей Турчак планирует принять участие в выборах в Псковское областное Собрание 16.10.2020 18:3022 Андрей Турчак о долге чести, отношениях с губернатором и планах на 2021 год 15.10.2020 19:478 Учащиеся школ Пскова уйдут на досрочные каникулы с 19 октября 14.10.2020 20:229 Новый очаг коронавирусной инфекции выявлен в Псковской области 13.10.2020 00:2011 Еще 64 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Михаил Ведерников поздравил работников пищевой промышленности с праздником

18.10.2020 23:27|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов пищевой промышленности с профессиональным праздником.

«Производство продуктов питания – это отрасль, от которой зависит благополучие каждого человека, развитие сельского хозяйства, экономики и процветание всей страны. В Псковской области представлено много местных марок, которыми заслуженно гордятся жители региона. Они получают все большее признание даже за пределами региона. Уверен, что пищевая индустрия будет и дальше развиваться на благо нашей экономики и жителей Псковской области», - написал губернатор в своем инстаграм-аккаунте.

«От всей души благодарю всех работников и ветеранов пищепрома за ежедневный труд, ответственность, за любовь, которую вы вкладываете в выпускаемую продукцию, и преданность профессии. Счастья, мира, благополучия и добра», - отметил Михаил Ведерников.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете результаты включения псковских памятников в список объектов Всемирного наследия: помогло ли это сохранению нашего наследия?
В опросе приняло участие 250 человек
18.10.2020, 23:270 Михаил Ведерников поздравил работников пищевой промышленности с праздником 18.10.2020, 23:190 Эксперты ОНФ указали на проблемы обеспечения школьников учебными пособиями 18.10.2020, 22:020 Минобороны назвало число вылечившихся от COVID-19 военных 18.10.2020, 21:260 «Псков» проиграл «Ядру» в матче Кубка Северо-Запада по футболу
18.10.2020, 21:090 Жириновский предложил запретить выезд из России 18.10.2020, 20:460 18-летний пскович пропал 16 октября 18.10.2020, 20:293 Онищенко назвал помощницу Трампа «лахудрой» 18.10.2020, 19:592 Школы Пскова обработали перед началом работы дежурных классов и пришкольных лагерей
18.10.2020, 19:520 Олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий побывала в СОЦ «Юность» 18.10.2020, 19:310 Всемирный день мытья рук прошел в лицее №10 Пскова 18.10.2020, 19:0736 Одного пассажира автобуса без защитной маски выявили в Пскове 18.10.2020, 19:020 Дождь и мокрый снег прогнозируют в понедельник в Псковской области
18.10.2020, 18:460 «Нужные люди»: облагородившая свой двор Валентина Прокопенко 18.10.2020, 18:212 Второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью!» стартует в Псковской области 18.10.2020, 18:025 Корректировки ограничительных мер в сфере образования Псковской области закреплены указом губернатора 18.10.2020, 17:478 Жильцы хрущевки в Пскове до сих пор сидят без тепла и батарей
18.10.2020, 17:230 Назван вероятный срок открытия России для туристов 18.10.2020, 17:000 Заключительный этап Кубка России прошел в Псковской области 18.10.2020, 16:412 Мужчина в простыне проник в Версальский дворец, возомнив себя королем 18.10.2020, 16:120 Руководители областной федерации шахмат посетили «Точки роста» в Псковском районе
18.10.2020, 15:430 Псковичей приглашают на выставку дореволюционных изданий Пушкина 18.10.2020, 15:160 Министр просвещения: Ни о каком локдауне в системе образования речи не идет 18.10.2020, 14:540 Глава Псковского района поздравила работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником 18.10.2020, 14:380 Псковский мусульманин прокомментировал убийство учителя во Франции
18.10.2020, 14:360 Россияне стали реже покупать алкоголь 18.10.2020, 14:170 Юрий Мудров: Выставка в «Михайловском» не менее почетна, чем показ в Русском музее 18.10.2020, 14:013 Изменения слуха причислили к симптомам коронавируса 18.10.2020, 13:460 Зафиксирован рост популярности мошеннических опросов
18.10.2020, 13:260 Житель Печорского района попался на фиктивной прописке гражданки Кыргызстана 18.10.2020, 13:150 Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким Анатолия Кирпичникова 18.10.2020, 13:000 Несколько жителей Псковской области лишились денег из-за «сотрудников банка» 18.10.2020, 12:550 Усадьбу Родзянко в Усвятах могут восстановить по проекту «Возрождение исторических усадеб»
18.10.2020, 12:180 В Великих Луках задержаны двое посетителей бара, устроивших драку 18.10.2020, 12:031 «За каждую ровную дорогу» поблагодарил псковский губернатор работников дорожного хозяйства 18.10.2020, 11:480 Мишустин утвердил новые правила целевого обучения в вузах и колледжах 18.10.2020, 11:361 Псковскую горбольницу снова могут перепрофилировать в региональный COVID-центр
18.10.2020, 11:291 Александр Братчиков: Хорошие дороги – безопасность и комфорт всех участников дорожного движения 18.10.2020, 11:146 Михаил Ведерников: Мы должны приложить максимум усилий для снижения динамики распространения COVID-19 18.10.2020, 10:5866 Михаил Ведерников призвал псковичей заявлять в полицию на людей без защитной маски 18.10.2020, 10:433 Александр Котов поздравил дорожников с профессиональным праздником
18.10.2020, 10:300 Фотофакт: Первый снег в Усвятах 18.10.2020, 10:220 В Невельском районе продолжают искать мужчину, пропавшего в июле 18.10.2020, 10:101 В МЧС отменили командировки из-за коронавируса 18.10.2020, 09:550 Вступили в силу новые правила получения пенсий
18.10.2020, 09:433 «Коронавирусную» статистику Псковской области пополнили 89 новых случаев COVID-19 18.10.2020, 09:020 День работников дорожного хозяйства отмечают в России 17.10.2020, 22:008 В России выявили самую низкую продолжительность здоровой жизни в Европе 17.10.2020, 21:352 Площадь у автовокзала в Острове отремонтируют до 15 ноября
17.10.2020, 21:022 В Пскове добровольцы очистили берег Великой от мусора 17.10.2020, 20:260 Чемпионат по стрельбе среди военнослужащих завершился в Псковской области 17.10.2020, 19:541 Фотофакт: Новая скульптура появилась в Себеже 17.10.2020, 19:150 Коллекцию произведений изобразительного искусства подарили музею «Михайловское»
17.10.2020, 18:421 Дождь и мокрый снег возможны 18 октября в Псковской области 17.10.2020, 18:166 «Единая Россия» проверит цены на лекарства от COVID-19 во всех регионах 17.10.2020, 17:481 Пскович похитил алкоголь из магазина на Рижском проспекте 17.10.2020, 17:180 Проблемы районов обсудили коммунисты в Пскове
17.10.2020, 16:431 Псковичей до 35 лет приглашают на службу в полицию 17.10.2020, 16:120 На дороге Родина — Наволок завершается укладка выравнивающего слоя покрытия 17.10.2020, 15:460 «Нужные люди»: объединившая студентов в волонтерский отряд пенсионерка Наталья Фуфаева 17.10.2020, 15:235 Мужчина погиб, съехав на автомобиле с обрыва в гдовское озеро
17.10.2020, 15:046 В Минфине предложили сократить число сотрудников МВД 17.10.2020, 14:310 Житель Тверской области осужден за угон мотоцикла в Великих Луках 17.10.2020, 14:047 90% заболевших коронавирусом в России вернулись с отдыха - Минздрав 17.10.2020, 13:403 В Пскове октябрьский проездной для школьников продлят на две недели ноября
17.10.2020, 13:331 Псковские археологи выразили соболезнования в связи со смертью Анатолия Кирпичникова 17.10.2020, 13:180 Пьяный великолучанин порезал брата в ходе конфликта 17.10.2020, 12:504 Оруженосец истории 17.10.2020, 12:332 Кто имеет преимущество на парковке, разъяснили в псковской ГИБДД
17.10.2020, 12:140 Святослав Колинко о проблемах в сфере ЖКХ, свалках и состоянии дорог в Псковском районе 17.10.2020, 12:023 Интерактив: Опасный квест на дороге в Крестах 17.10.2020, 12:020 В Госдуме предложили переобучать малоимущих на технические специальности 17.10.2020, 11:292 Елена Полонская выразила соболезнования родным археолога Анатолия Кирпичникова
17.10.2020, 11:000 Ряды псковской полиции пополнились новыми сотрудниками 17.10.2020, 10:290 В России создают препарат, останавливающий размножение COVID-19 17.10.2020, 10:010 Обвиняемый в убийстве знакомого великолучанин заключен под стражу 17.10.2020, 09:3510 87 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Псковской области
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.