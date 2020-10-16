Общество

Михаил Ведерников поздравил работников пищевой промышленности с праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов пищевой промышленности с профессиональным праздником.

«Производство продуктов питания – это отрасль, от которой зависит благополучие каждого человека, развитие сельского хозяйства, экономики и процветание всей страны. В Псковской области представлено много местных марок, которыми заслуженно гордятся жители региона. Они получают все большее признание даже за пределами региона. Уверен, что пищевая индустрия будет и дальше развиваться на благо нашей экономики и жителей Псковской области», - написал губернатор в своем инстаграм-аккаунте.

«От всей души благодарю всех работников и ветеранов пищепрома за ежедневный труд, ответственность, за любовь, которую вы вкладываете в выпускаемую продукцию, и преданность профессии. Счастья, мира, благополучия и добра», - отметил Михаил Ведерников.