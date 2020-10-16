Общество

Большинство россиян допускают сбор персональных данных для борьбы с COVID

Большинство россиян допускают сбор государством информации о контактах граждан для выявления потенциально зараженных коронавирусом и использование правоохранительными органами алгоритма распознавания лиц для обеспечения безопасности. Так ответили соответственно 66 и 76% опрошенных, говорится в совместном исследовании Российской венчурной компании (РВК) и Института национальных проектов, посвященном изучению социокультурных факторов инновационного развития России.

Однако только 54% опрошенных признали допустимым сбор персональных данных для выдачи цифровых пропусков во время эпидемии, чтобы контролировать перемещения граждан. 55% респондентов считают, что россияне сами должны выбирать, к каким данным у государства может быть доступ, даже если это ограничит возможности обеспечения общественной безопасности, пишет РБК со ссылкой на исследование.

При этом только 30% россиян полагают, что данные, собираемые государством, защищены. Чаще в этом уверены молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет, а наиболее «недоверчивая» возрастная группа — люди 46–60 лет. Чем более образован человек, тем реже он считает, что его данные защищены: 43% людей с неполным средним образованием и 28% с высшим. Лишь 23% людей, которым хватает денег на питание, думают, что их данные защищены, а среди наиболее обеспеченных таких уже 41%.