Общество

В двух пыталовских школах не обеспечили детей масками и антисептиками

В двух пыталовских школах детей не обеспечили необходимыми противовирусными средствами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

В Пыталовской и Гавровской средних школах в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в санитарных узлах для детей отсутствовали антисептики для обработки рук, не было необходимого запаса антисептических средств и медицинских масок.

В этой связи прокуратура района внесла в адрес директоров учреждений представления с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

«Рассмотрение актов реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль», - заключили в надзорном ведомстве.