Общество

Великолукский пенсионер незаконно зарегистрировал в доме двух граждан Таджикистана

Великолукский пенсионер незаконно зарегистрировал в доме двух граждан Таджикистана. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД по Псковской области.

По имеющимся сведениям, пенсионер 1955 года рождения в доме по улице Молочная Горка в Великих Луках осуществил фиктивную регистрацию двух граждан Республики Таджикистан. Он дал признательные показания. По данному факту проводится проверка.

Такого рода факты на территории области далеко не единичные, и в этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобные противоправные деяния. В соответствии со статьей 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» Уголовного кодекса Российской Федерации правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.